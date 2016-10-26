«Машина с мигалкой - это как пьяный мужик, который в магазине лезет без очереди»

В Госдуме предлагают законодательно закрепить спецсигналы только за автомобилями президента и премьер-министра, а также экстренных служб полиции и скорой помощи.

Вопрос: «Если мигалка мигает, значит это кому-нибудь нужно?»

Виктор Коклюшкин, писатель:

«Депутаты трясутся от страха»

- Очень четко представляю себе, как депутаты в Госдуме предлагают ограничить количество автомобилей с мигалками, а сами в это время трясутся от страха!.. Дескать, не дай бог, если и правда пройдет это предложение, тогда ведь у них самих мигалки и отберут!

А вот если страх все-таки покинет народных избранников, тогда они, может, и проголосуют за ограничение мигалок. Чем-то это мне напоминает историю с унтер-офицерской вдовой...

И вообще, машина с мигалкой - это как пьяный мужик, который в магазине нагло лезет без очереди!

Николай Досталь, кинорежиссер, киноактер, сценарист, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ:

«Просто ехал Кто-то...»

- Действительно, автомобилей с мигалками должно быть гораздо меньше. Они должны быть у всех наших аварийных служб, ну и, может, у первых лиц государства. И всё!

Сам я за рулем с 1968 года и помню, что раньше почти не было машин с мигалками. Потом их становилось все больше и больше, после вроде меньше, а сейчас опять...

Так что я поддерживаю предложение ограничить количество автомобилей с мигалками.

Слава богу, у меня не было каких-то ситуаций, связанных с машинами со спецсигналом, но я видел, как по их вине буквально на глазах увеличиваются пробки на дорогах.

То есть люди дольше стояли в пробке, когда ждали, пока проедет очередная такая «мигалка». А ведь ехал, помню, совсем не президент, не премьер-министр и не аварийная служба.

Просто ехал Кто-то... Может, кстати, это был очередной депутат, из-за которого перекрывали проезжую часть, а люди томились в пробках...

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, член Общественной палаты РФ:

«Равносильно справлению нужды на улице»

- Все эти спецсигналы, по-моему, не могут не вызывать никакого иного чувства, кроме нормального, гражданского возмущения!

Интересно, почему какой-то чиновник, скажем, работающий в системе МВД, всерьез думает, что его время стоит дороже, чем время отдельно взятого автомобилиста, едущего в этом же потоке?

Может, тут же едет врач, который спешит к пациенту, или муж, который везет в роддом жену… Да мало ли, что бывает в большом городе! По-моему, степень этого хамства еще выше, чем сами транспортные обстоятельства.

Если мы вместо системы гражданских приоритетов (пропустить пешехода, велосипедиста, автобус и т.п.) сохраняем на наших дорогах систему феодальных приоритетов (один - старший по должности, у другого - милицейское сопровождение, у третьего - автомобиль побогаче и лошадиных сил побольше, а четвертый просто более наглый), то порядка на дорогах так и не будет!

Для безопасности дорожного движения есть масса условий, но первейшее из них - тотальное равенство участников дорожного движения!

За неправильную парковку можно оштрафовать и короля Швеции (несколько лет назад его действительно оштрафовали в центре Стокгольма), а у нас даже за выезд на встречную полосу нельзя оштрафовать какого-нибудь помощника районного прокурора...

Конечно, мигалки - это далеко не единственный фактор, создающий плохую транспортную обстановку, но с точки зрения морали – это просто немыслимо!

Знаете, я хотел бы донести до любого лица – от должностного до руководителя крупной компании (ведь все они пользуются мигалками): с точки зрения морали, использование мигалки равносильно справлению нужды на улице.

Вячеслав Зайцев, художник-модельер, телеведущий, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор, народный художник России:

«... подходит к гаишнику и сует ему триста баксов»

- Знаете, я уже давно езжу с водителем, и счастлив этим, иначе просто озверел бы от этих пробок!

Помню, несколько лет назад стою в жутчайшей пробке в самом центре Москвы и вижу: подъезжает крутая машина, из нее выходит молодая «упакованная» девица, подходит к гаишнику и сует ему триста баксов.

Гаишник садится в свою машину, включает мигалку, раздвигает пробку и дает проехать этой бабе. Ну и о чем после этого еще можно говорить?

Вера Глаголева, актриса, кинорежиссер, продюсер, народная артистка России:

«От этого вашего опроса тоже ничего не изменится»

- Во-первых, машин с мигалками сейчас все-таки стало меньше, а во-вторых, их, по-моему, никогда не отменят.

Все равно определенные люди будут получать какие-то новые разрешения и снова передвигаться с помощью мигалок.

То есть ничего не изменится: пиши - не пиши, голосуй - не голосуй... Да и от этого вашего опроса тоже ничего не изменится.