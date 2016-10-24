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«Понятно, деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было самоцелью»

24 октября 2016, 23:00 [ «АН-онлайн» ]

«Понятно, деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было самоцелью»
nevsevideo.ru

Министерство образования и науки России намерено расширить практику по созданию групп для дошкольников в высших учебных заведениях.

Напоминаем, что опыт создания дошкольных групп при вузах изучается уже в 14 регионах России.

Вопрос: «Можно ли получить качественное образование в наших платных вузах?»

 

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН:

«Нужен баланс, то есть соответствие стоимости образования его качеству»

- Сегодня при получении образования определенную роль играет рынок и соотношение цена – качество.

Наверное, сам студент вряд ли будет слишком много платить за обучение в том вузе, где дают не очень качественное образование.

Естественно, получается так, что плата за обучение в «вузах-брендах», безусловно, будет выше, и студент понимает, за что он платит.

Но в целом я считаю абсолютно правомерным и справедливым вопрос о величине стоимости обучения в вузах.

На мой взгляд, плата за обучение должна быть более взвешенной и не взвинчиваться иногда так высоко и резко, как этого кое-кому хочется.

То есть руководители некоторых вузов думают, что чем больше им заплатят, тем богаче они (в смысле, вузы) будут, а о качестве образования речи, видимо, не идет...

Я бы выступил за ограничение роста оплаты за обучение и призвал бы обращать больше внимания на качество и обучения, и образования.

Понятно, что деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было некоей самоцелью.

Да, вузы тоже должны выживать, потому что они не получают полного бюджетного финансирования – по разным оценкам, до половины, так сказать, положенного.

И все равно нужен баланс, то есть соответствие стоимости образования его качеству.

Правильно то, что если студент отлично учится на коммерческом отделении, то ему можно перевестись и на бюджетное.

Несколько лет назад в нашем Уставе появился пункт, в соответствии с которым студента, в течение четырех семестров проучившегося на «отлично» на коммерческом отделении, можно перевести на бюджетное отделение (при условии наличия вакантного места).   

Иван Мельников, первый заместитель председателя Госдумы, доктор педагогических наук, профессор:

«Плата выше там, где весомее «марка» вуза»

- Если говорить о студентах, которые платят за учебу, то в целом принцип «чем выше плата, тем лучше учат», думаю, работает.

Что касается государственных учебных заведений, то плата выше там, где весомее «марка» вуза. Возьмем, к примеру, МГУ или МГИМО...

Если брать негосударственные вузы, то тут, возможно, не всегда так, но в большинстве случаев тоже именно так.

Давно известно, что некачественные вузы, которые нацелены на сбор «денежного урожая» и не имеющие педагогических амбиций, что называется, берут числом. То есть цена - небольшая и привлекательная, народу - туча, образование - липовое...

А вот те, кто ищет «своего студента», кто строит образовательный процесс высокого уровня и приглашает к себе преподавателей с именами, - у тех соответствующие и цена, и уровень подготовки.

И, знаете, еще большой вопрос, смогут ли вузы зафиксировать цены без дополнительной поддержки государства...

Оксана Дмитриева, депутат Госдумы I-VI созывов, доктор экономических наук, профессор:

«Платят не столько за качественное, сколько за престижное образование»

- Пусть бедный необеспеченный абитуриент хорошо учится и идет получать техническую специальность, потому что совсем скоро будут востребованы инженеры. Например, по всей Европе они уже сегодня в большом дефиците.

У нас сейчас более высокую цену платят не столько за качественное, сколько за престижное образование. Платное образование сейчас преимущественно в области экономики, социологии, права и т.п.

А вот стоимость образования в технических вузах, где конкурс, конечно, меньше, гораздо ниже. Хотя обучение в них по затратам стоит дороже, потому что нужны лаборатории, оборудование и т.д.

И все же сам абитуриент сейчас пока не в состоянии объективно оценить, какая специальность будет востребована лет через десять-двадцать...  

 

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