«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»

Экспорт российского газа в Европу продолжает бить рекорды. Туда поступают объемы, которые раньше фиксировались только в самые холодные зимние дни.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, 21 октября был зафиксирован новый исторический максимум - за сутки компания поставила европейским потребителям 590 млн. кубометров газа.

То есть предыдущий рекорд, достигнутый накануне, 20 октября, превышен на 2,2 млн. кубометров...

Вопрос: «Какова роль «Газпрома» в экономике нашей страны?»

Евгений Гонтмахер, заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор экономических наук, профессор:

«При правильной экономической политике роль «Газпрома» будет постепенно убывать»

- Знаете, можно сказать так: чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее станет сама экономика и современнее ее структура.

При правильной экономической политике роль «Газпрома» будет постепенно убывать. Нужно увеличивать роль других секторов, которые должны развиваться более динамично.

И все же не надо строить таких иллюзий, что, дескать, мы вот-вот перейдем на экономику нового типа - инновационную, наукоемкую и не сырьевую.

В ближайшие годы роль «Газпрома» в российской экономике будет еще довольно существенной.

А вот в долгосрочной перспективе роль «Газпрома», безусловно, будет менее существенна, чем сейчас.

Иван Грачев, депутат Госдумы I, III, V, VI созывов, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук:

«Сырьевая экономика не может быть устойчивой»

- У «Газпрома» правильная роль, и сейчас стратегически всё идет правильно.

«Газпром» сегодня - это мощная централизованная монополия, зарабатывающая деньги в основном на гражданах других стран, а не на наших гражданах.

Вот из этого и надо исходить, а на внешних рынках не нужно допускать дробления «Газпрома» и всего того, что не так давно требовали от нас в соответствии с «энергетической хартией».

Смотрите, нашей стране Богом даны огромные энергетические ресурсы и площади, и Россия, конечно, является энергетической сверхдержавой!

Но у нас должна строиться внутренняя дифференцированная экономика с упором на знания. То есть экономика не должна быть только сырьевой, кособокой...

Сырьевая экономика не может быть устойчивой и стабильной, и, кстати, кризис это наглядно показал.

Константин Титов, губернатор Самарской области (1991-2007 гг.), член Совета Федерации (2007-2014 гг.), действительный член РАЕН, доктор экономических наук:

«Роль «Газпрома» должна оставаться очень большой!»

- Эта роль должна быть очень большой, ведь «Газпром» - это же становой хребет нашей экономики! Сюда входит добыча, переработка, транспортировка и продажа газа.

Мало того что «Газпром» сам производит достаточно серьезные позиции в стоимости, так он ведь еще является и мультипликатором, потому что у него огромные потребности в металле, машинах, людях, знаниях, деньгах...

Поэтому роль «Газпрома» не «должна быть», а она есть и должна оставаться очень большой.