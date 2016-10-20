«Для страны можно взять деньги из запасов Центрального банка»

Согласно опросу ВЦИОМ, 28% жителей нашей страны считают, что материальные ресурсы являются одним из условий жизненного успеха.

А вот для того, чтобы добиться высокого положения в обществе, по мнению россиян, больше всего помогают личные качества (25%), деньги (24%), знакомства, связи (20%), образование и опыт (18%), сообщает.

Вопрос: «Откуда и для страны, и для простых россиян все-таки можно взять деньги?»

Игорь Юргенс, президент Института современного развития, член Общественной палаты РФ, профессор ВШЭ, кандидат экономических наук:

«С понимающими бизнесменами всегда можно будет договориться»

- Конечно, денег никогда не бывает достаточно. Есть хорошая русская пословица: «У кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий».

Что касается того, где можно взять деньги для страны, так, прежде всего, из запасов Центрального банка, ну и из других внутренних источников, потому что внешних пока не будет...

То есть можно будет «поиграть» и с резервным фондом, и с пополнением уставных капиталов и резервов госбанков.

Естественно, существует и еще ряд мер повышения ликвидности системы, в частности (может, в данный момент это прозвучит довольно экзотически для русского уха), есть такой способ, как приватизация целого ряда активов и части пакетов.

Например, это может быть «Транснефть», «Газпром», «Аэрофлот»… Что ж, это будет очень приличный приток!

То есть можно будет поддержать стабильность системы, потому что эти акции недооценены и сейчас очень дешевые.

Однако, думаю, что с понимающими бизнесменами всегда можно будет договориться об их продаже уже по хорошим деньгам.

А вот стабфонд у нас как хранится, так может быть и реализован, потому что он ликвидный.

Наш стабфонд находится в надежных бумагах, и я доверяю инвестиционщикам ЦБ, потому что это не глупые люди и они работают с профессионалами.

А если всем этим вообще не заниматься, то единственным способом пополнения бюджета станет повышение налогов у населения, и предпринимателей.

Но ведь этим во времена кризиса не занималась ни одна экономика, то есть это будет просто самоубийство!

Гавриил Попов, президент Международного университета в Москве, доктор экономических наук, профессор:

«Их средства будут гарантированы и в России»

- Есть несколько источников. Во-первых, это население, которое может существенно изменить соотношение потребляемой и накопляемой части.

Соответственно, могут появиться деньги накоплений населения...

Но для того чтобы это произошло, нужны очень существенные изменения во всей социальной политике государства.

Да и наше население сейчас редко ориентируется на накопления финансовых средств, потому что предпочитает купить квартиру или еще что-то.

Во-вторых, если проводить определенную политику, то можно поставить малый и средний бизнес в такие условия, что он будет не только инвестировать средства в собственное дело, но и накапливать деньги.

И третий источник – это крупные монополии и все наши олигархические структуры, потому что сейчас не вполне ясно, куда они вкладывают средства.

Напомню, что в недавнем прошлом основной мыслью наших финансовых деятелей, предпринимателей и, чего уж греха таить, чиновников и членов их семей было размещение своих денег на Западе.

Но ведь наш президент обещал тем, кто раньше вкачивал деньги в Запад, что их средства будут гарантированы и в России...

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики:

«У нас в стране растет неравенство»

- У нас в стране растет неравенство, и вполне естественно, что конкретным простым людям, россиянам банально не хватает денег.

В стране есть бюджетники, рост доходов которых еле-еле успевает за инфляцией. В стране есть пенсионеры, пенсии которых не успевают за инфляцией. А есть люди, которые богатеют и богатеют...

То есть все по-разному, и пока не видно, чтобы эта ситуация как-то менялась...

Артем Тарасов, предприниматель, депутат Госдумы I созыва:

«Когда государству нужны деньги, оно может залезть...»

- Помню, у моего приятеля Саши Смоленского в свое время была голубая мечта – стать председателем Сбербанка России. Он тогда был в фаворе, и Ельцин предложил ему эту должность.

Вот Саша уже собрался было вступить в нее, но выяснилось, что в Сбербанке нет «живых» денег! То есть если бы 5% вкладчиков пришло за деньгами, то им нечем бы было заплатить!

А ведь это просто страшно, потому что когда государству нужны деньги, оно может залезть в любой фонд, в любой госбанк и забрать оттуда наличность!

Кстати, именно в этом и заключается вся беда накопительных систем России! То есть когда государству требуются деньги – их просто оттуда изымают, а вкладчикам об этом вообще ничего не сообщают.

Но ведь эти деньги не могут быть изъяты ни при каких условиях! Они же работают на ту целевую программу, на которую и заточены...

Григорий Лепс, певец, композитор, продюсер, заслуженный артист России:

«По одежке протягивай ножки!»

- Я много работаю и пока справляюсь сам. Денег вообще ни у кого не занимаю, и кредиты мне никогда брать не приходилось.

Но я знаю, что весь мир живет в кредит, причем не только люди, но и огромные государства, которые просто живут в долг.

Однако есть такая хорошая русская пословица: «По одежке протягивай ножки!» Так вот я ей и следую.