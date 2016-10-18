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«Если президент призывает, значит у него уже накипело!»

18 октября 2016, 22:22 [ «АН-онлайн» ]

«Если президент призывает, значит у него уже накипело!»
Фото: radiorus.ru

Президент России Владимир Путин призвал органы власти, в том числе правоохранительные органы, расширять диалог и взаимодействие с предпринимательским сообществом.

Напоминаем, что 18 октября в Москве начал свою работу съезд общероссийской общественной организации «Деловая Россия», приуроченный к 15-летию её создания.

Вопрос: «Как за последнее время изменились отношения государства и бизнеса?»

 

Сергей Борисов, зампред Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России»:

«Раньше нас кормила нефть, а теперь будет кормить именно бизнес!»

- Ну если президент призывает, значит он знает о том, что дела обстоят не здорово, значит у него уже накипело и он полагает, что нужны действия!

Самое главное, чтобы наши действия не превратились в известное стихотворение Юны Мориц «Кони бегали по кругу» и чтобы мы опять не занимались процессом, а работали прежде всего на результат.

Давайте же считать результат, давайте научимся оценивать влияние неэффективных органов власти на бизнес, давайте, наконец, считать издержки, которые бизнес вынужден тратить на то, чтобы выживать и развиваться!

А ведь как всё это влияет на конкурентоспособность наших предприятий! Мы ищем секреты конкурентоспособности, а они лежат у нас под ногами...

Уберите барьеры, уберите лишнюю волокиту, уберите рутинные проверки, которые не понятно, порой, для чего вообще делаются!

Научите ведомства понимать, что бизнес - это то, что сейчас будет нас кормить!

Раньше нас кормила нефть, а теперь нас будет кормить именно бизнес, в том числе малый и средний, которого должно стать больше, - и это, наверное, и есть главный посыл!

Ну и еще необходимо сделать акцент на максимальную заинтересованность муниципалитетов в развитии малого бизнеса.

Ведь, к сожалению, сегодня они в этом не заинтересованы, потому что налоги уходят из региона наверх во многом от упрощенной, самой популярной системы налогообложения.

А если мы сможем оставить муниципалитетам эти налоги, если сможем оценивать качество муниципального управления и заинтересованность всяческой поддержки бизнеса на региональном уровне, вплоть до поощрений прогрессивных работников муниципалитетов, которые смогли помочь увеличить добавленную стоимость и обеспечить рост, вот тогда увидим совершенно иной эффект, поверьте мне!

Да, количество проверок все-таки сокращается, но, знаете, количество иногда переходит в качество.

Да, проверки сокращаются, низкий поклон за это и прокуратуре, и 294-му федеральному закону! Но давайте посмотрим, сколько из этого закона не мытьем, так катаньем опять было выведено различных направлений проверочно-контрольной деятельности!

Давайте еще раз сделаем ревизию и вообще каждый год будем оценивать степень влияния этого фактора.

Вот тогда-то мы и поймем, что новые формы контроля, проверок, поборов и т.п. возрождаются просто как феникс из пепла!

А если президент призвал органы власти, в том числе правоохранительные органы, расширять диалог и взаимодействие с предпринимательским сообществом, значит не всё у нас благополучно.

Что ж, я с ним в этом полностью согласен.

Игорь Юргенс, президент Института современного развития, член Общественной палаты РФ, профессор ВШЭ, кандидат экономических наук:

«Побывали как под домашним, так и под не домашним арестом»

- Как изменились отношения государства и бизнеса, наверное, лучше знают Евтушенков, Каменщик и ряд других бизнесменов, которые побывали как под домашним, так и под не домашним арестом.  

Что касается перспектив улучшения этих отношений, то такой призыв мы слышим, наверное, не менее десяти последних лет.

И все же я очень рассчитываю, что в данном случае он действительно даст серьезный результат...

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку:  

«Теперь мы должны ввести ответственность чиновников»

- Как вы помните, согласно принятому в весеннюю сессию прошлого года закону, органы прокуратуры ввели реестр всех проверок, которые осуществляют государственные и муниципальные контрольные структуры.

Это позволяет оценить законность, оправданность, мотивацию этих проверок и снизить вероятность возникновения «заказных» и коррупционных преследований бизнесменов.

Из отчетов прокуроров я знаю, что уже тысячи проверок были отменены. Но теперь мы должны ввести ответственность чиновников (возможно, и представителей силовых структур) за инициирование незаконных проверок.  

Что касается введения трехлетнего моратория на законные проверки для малого бизнеса, то я не думаю, что это какая-то «революция», однако уверен, что это также может облегчить жизнь предпринимателям.

Смотрите, и государство, и бизнес смогут только тогда способствовать повышению доверия в экономике, когда будут просто будут говорить и делать. 

Как бы там ни было, но доверие всегда будет именно в делах, когда всё будет честно и прозрачно.

Но пусть и бизнес честно говорит, что, например, не будет кредитовать неэффективные предприятия...  

Мартин Шаккум, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку:

«Приходили с проверками к бизнесу, просто когда им заблагорассудится!»

- Впервые о недопустимости «налогового террора» Владимир Путин заявил еще в первой половине 2005 года.

Еще тогда президент России обратил внимание на то, что налоговики имеют неограниченные рычаги воздействия на компании. Например, тогда приходили с проверками к бизнесу, просто когда им заблагорассудится!

Потом были написаны поправки в Налоговый, и, думаю, с этого времени государство и начало ограничивать весь этот «проверочный беспредел».

 

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