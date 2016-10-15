За нас думает один мудрый человек. Я не против, но можно высказать свое мнение?

Когда американские генералы говорят о возможном прямом военном столкновении с Россией, то, похоже, совершенно не учитывают опасности остаться без гамбургеров и колы. А ведь это уже серьезно!

О Сирии и окрестностях - директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

«Наша победа там будет только тогда...»

- Вот говорят, что США якобы хотят примазаться к нашей победе. Знаете, всё это ерунда! Они хотят решить свои геополитические задачи, посредством создания новых государственных образований, которые будет просто легче контролировать. Вот это и то главное, чего они хотят.

А наша победа там будет только тогда, когда мы закроем турецко-сирийскую границу.

«До дворца президента Асада оставалось пройти всего восемь километров»

А ведь до начала работы наших ВКС Асад контролировал менее 14 процентов территории Сирии, сейчас - 40-45 процентов. Что ж, это серьезный итог!

До времени нашего вмешательства в Сирию боевикам оставалось пройти до дворца президента Башара Асада всего восемь километров. То есть мы просто спасли президента Сирии!

И, наконец, мы показали: несмотря на то, что сирийский театр военных действий все-таки удален от нас, мы и вдали от основных своих баз в состоянии наладить военное снабжение, наносить точные удары и успешно вести боевые действия.

«Все помнят заявления, что через 3-4 месяца мы в Сирии всё выполним»

Но, с другой стороны, как говорится, еще есть над чем подумать. Все помнят заявления о том, что через 3-4 месяца, максимум — полгода, мы в Сирии всё выполним. Поднимите архивы моих выступлений - я сразу высказал скептическое отношение к этому!

Есть ряд стратегических задач, которые еще только предстоит решить. Это и зачистка центрального и восточного Алеппо, и самая тяжелая, самая серьезная задача - взятие под контроль сирийско-турецкой границы.

Пока мы не контролируем эту границу, пока от Аазазы до Джерабруса зияет такая дыра, война в Сирии будет продолжаться и там всё это очень тяжело будет взять под контроль.

«... чтобы там не было басмаческих баз»

Кстати, я хотел бы напомнить, что впервые советские войска вошли в Афганистан в 1929 году с целью смены режима Бача-и Сакао в Кабуле.

Это нужно было сделать для закрытия границы с Афганистаном (протяженностью 2500 километров) с тем, чтобы там не было басмаческих баз.

То же самое сейчас создается и на турецко-сирийской границе. Ведь если ее не закрыть, то один бог ведает, сколько там еще будут продолжаться бои!

«Но было объявлено об этом дурацком перемирии!»

А ведь задачи, касающиеся и турецко-сирийской границы, и зачистки Алеппо можно было решить со значительно меньшими потерями и с меньшими вовлеченными средствами!

Это можно было сделать еще тогда, когда мы весной начали успешное наступление и достаточно хорошо продолжали наступать.

Но было объявлено об этом, извините за откровенность, дурацком перемирии, после которого с территории Турции было переброшено 12 тысяч боевиков с техникой, вооружением и т.д. Потом они просто перешли в контрнаступление и закрепились там.

«В силу «тайных договоренностей» с Западом?»

Так что это перемирие сыграло против нас, и теперь мы, находясь уже в значительно в худшей ситуации, вынуждены решать ту же самую задачу.

Надеюсь, теперь-то мы не будем наступать на одни и те же грабли? Я говорю о перемирии, какое уж там перемирие!..

Было ли это сделано в силу каких-то «тайных договоренностей» с Западом? Не знаю, я ведь не вхожу в руководящий состав Российской Федерации. Это вопрос к этим товарищам.

Но я изначально был против этого и прогнозировал такую сложную ситуацию.

«Или война, или торговля!»

Сейчас закрыть границу практически невозможно. Что значит, взять эту буферную эрдогановскую многокилометровую зону? Это значит, вступить в лобовое столкновение с турецкой армией - членом НАТО.

В Аазазе сейчас уже «Джебхат ан-Нусра», эта «Сирийская свободная армия», а в Джарабрусе - «Исламское государство». Значит, по ним надо наносить удары. А как, ответьте мне?

Мы же торгуем с Турцией, отправляем туда курортников, собираемся там строить атомную станцию... Вот и надо выбирать - или война, или торговля!

«У нас всегда так: кому война, кому мать родна!»

Я понимаю, у нас всегда так: кому война, кому мать родна, - но не до такой степени!..

То есть сейчас мы оказались в очень сложной ситуации. Да, взятие Алеппо - это довольно важная стратегическая задача, но ведь если не закрыть границу, эта война может продолжаться годы, десятилетия...

«Как сказал мне один крупный полевой командир...»

Недавно наш Генштаб заявил, что турецкая армия углубилась на 20 километров на территорию Сирии.

Помимо этого, между Эрдоганом и Обамой есть договоренность о совместных действиях по так называемому освобождению Ракки.

Нетрудно предположить, что она будет освобождаться по схеме Джарабруса.

Как сказал мне один крупный полевой командир, находящийся на нашей стороне, террористы просто сбривают бороды и становятся «умеренной оппозицией». Думаю, что по такой же схеме может произойти и «освобождение» Ракки.

Сейчас вся стратегия будет развиваться по треугольнику Алеппо-Ракка-Мосул. То есть эти куски в той или иной степени должны быть контролируемы Западом. Точнее, Турцией при поддержке США.

«Эрдоган - умелый и сильный политик»

Да, я говорил, что Эрдоган нам принесет еще много головной боли. Не знаю, кто советует всё это нашему руководителю, но нельзя же наступать двадцать раз на одни и те же грабли!

Эрдоган, надо отдать ему должное, умелый и сильный политик, прекрасно владеющий ситуацией в регионе, знающий свои задачи, интересы... Он принесет нам кое-что похлеще, чем головная боль!

Турция - это страна, которая охвачена терактами, гражданской войной, более того, страна, воюющая против нас! А мы продолжаем туда отправлять курортников... Знаете, я вам скажу честно: это просто уникальная ситуация!

«Этот план уже осуществляется»

Что касается заявления представителя Госдепа Кирби о том, что будет сбито больше наших самолетов, что Москва продолжит получать мешки с телами своих погибших военных, так этот план уже осуществляется.

Первым об этом два месяца назад заявил бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл (вообще-то, бывших особ такого рода не бывает, и, кстати это соратник Хиллари Клинтон).

Так вот он призвал тайно убивать в Сирии русских и иранцев, чтобы было как можно больше погибших военнослужащих России и Ирана. Повторяю, это уже осуществляется!

«С первого же выстрела сбит наш вертолет»

Что касается Ирана, то ладно, это их проблема. Но помните наш вертолет, сбитый в районе «Исламского государства»?

Они же его сбили новейшей противотанковой системой TOW последней модификации, позволяющей наносить удары как по наземным, так и по низколетящим целям.

Скажите, откуда у них, у «Исламского государства», оказалось такое новейшее вооружение?

Ведь ни на складах сирийской армии, ни на складах иракской армии такого не было даже близко!

Для того, чтобы подготовить оператора, для такой точности, когда с первого же выстрела сбит наш вертолет огневой поддержки, нужно как минимум полгода натаскивать оператора на тренажерах и т.д. Ну и где его натаскивали?

«Ответ на то, что Эрдоган для нас там организует»

А кто сбил Ми-8, возвращавшийся на авиабазу «Хмеймим» после завершения гуманитарной миссии? Тогда погибло пять российских военнослужащих.

А вы знаете, кто сбил? Организация, где воюют не просто протурецкие, а именно турецкие офицеры! Они и сбили наш Ми-8. И вот вам и ответ на то, что Эрдоган для нас там организует! Может, хватит? А кто в Алеппо воюет, как вы думаете?

Там, во всех этих структурах находится масса турецких инструкторов, офицеров. Естественно, там есть и американские. То есть идет война, и мы несем потери. Слушайте, может хватит!?

«А ведь это уже оккупация!»

А вы знаете, что на территории Сирии находится около 5 тысяч военнослужащих стран НАТО, не считая турецкого оккупационного подразделения, которое туда тоже вошло?

Это 4 тысячи американцев и тысяча военных из Великобритании, Франции и Дании. Неплохо, да?

Это воинский контингент с вертолетами «Апач», с подразделениями морской пехоты... А ведь это уже оккупация! Это уже не слова, это - дела!

«Почему мы не можем лишить их российских загранпаспортов?»

То есть и они контролируют ситуацию, и турецкая разведка тоже ее контролирует. Мы же не принимаем необходимые меры.

Ведь даже в Голландии приняли меры о невозвращении своих граждан, которые там воюют.

Почему же мы не можем лишить их российских загранпаспортов и договориться со странами СНГ, с которыми у нас безвизовый режим, сделать то же самое?

Ну нельзя же к этому относиться по принципу — да ладно, пугают, ничего страшного, авось не пройдет!

«Единственный плюс - голодному журналисту дали кусок пиццы!»

Тут на меня обиделись в МИДе, когда я раскритиковал в пух и прах все эти встречи Лаврова и Керри в Женеве. Согласитесь, ну хватит же дурака валять!

Да, вот накормили пиццей журналистов. Единственный плюс этой встречи - голодному и худому журналисту дали кусок халявной пиццы!

Не надо витать в облаках и создавать какие-то иллюзии. Это война надолго, а НАТО - это не просто вероятный, - это наш реальный враг!

«На самый верх надо докладывать правду!»

Могли ли мы предвидеть, что США после переговоров Лаврова и Керри «ошибутся» и несколько часов будут бомбить сирийскую армию?

Конечно, всё это прогнозируется и просчитывается! Просто надо называть вещи своими именами и на самый верх докладывать правду, то, что есть на самом деле!

И, главное, не надо мешать военным воевать! Надо дать им возможности расширить свои боевые действия необходимым финансированием, вооружением и много чем еще.

«Иран хочет и рыбку съесть, и кое на что сесть!»

У нас же нет активных союзников. Например, все помнят эту историю с иранским Хамаданом... Когда Ту-22 М3 летит с аэродрома в Моздоке к месту боевых действий в Сирии, то он несёт боевую бомбовую нагрузку в 3-5 тонн. А от Хамадана - 22-24 тонны.

Но иранцы же не дают нам пользоваться этим аэродромом на постоянной основе. Ну и как, нам нужен такой союзник? В общем, нам надо пересмотреть всё, что происходит в Сирии!

Почему же Иран нам отказал? Потому Иран хочет и рыбку съесть, и кое на что сесть! Они хотят выехать в рай за наш счет и за нашей спиной решить свои задачи.

«Надо выработать программу опережающего характера»

Вот я и говорю - хватит смотреть на то, что еще придумает Запад! Надо выработать программу опережающего характера.

Они сейчас обвиняют нас в нарушении женевских соглашений, дескать, мы применяем в Алеппо какое-то запрещенное оружие, ну в общем, опять несут бред!

«Пора обвинить США в убийстве мирных жителей в Ираке, Ливии!..»

Хватит нам смотреть на них - то одно, то второе, то двадцать третье... Может, самим пора чего-то делать, например, создать Международный трибунал?

Может, пора уже привлечь заинтересованные страны и обвинить США и их приспешников в варварстве в Ираке, Ливии, в убийстве мирных жителей, в расхищении археологических ценностей?..

Пора переходить в атаку, а мы только оправдываемся... И что же это за политика такая?

«Я знаю больше, чем наше руководство!»

Да, сейчас принято объяснять, вот, дескать, мы не всё знаем... Слушайте, вы у меня берёте интервью не первый раз, согласитесь, что я знаю больше, чем наше руководство!

И я прогнозирую, а руководство не прогнозирует. А если говорят о каких-то тайнах, то ведь любая тайна становится явью, проявляясь на поле боевых действий...

Так и в реальной политике. Я всегда говорю: назовите мне хоть один момент, когда я ошибся! Спрашивают, мол, откуда я это знаю? Что ж, я обычный человек, ну есть какие-то возможности...

Я понимаю, за нас думает один мудрый человек, и мы будем спокойно спать. Да я не против спокойно спать, но можно же мне высказать свое мнение?