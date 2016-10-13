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«Если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал...»

13 октября 2016, 23:23 [ «АН-онлайн» ]

«Если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал...»
Фото: video.vefire.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране набраны хорошие темпы развития массового спорта, но нужно двигаться дальше.

Глава государства отметил, что для этого в стране активно развивается спортивная инфраструктура, в том числе в небольших населенных пунктах.

Вопрос: «Массовость и поощрение успехов - вот главное для развития спорта в стране?»

 

Леонид Тягачев, почетный президент Олимпийского комитета России, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший глава ОКР (2001-2010 гг.):

«Когда, начиная с детских садов, идет забота государства о спорте...»

- Когда, начиная с детских садов и заканчивая вузами и сборными командами, идет забота государства о спорте и здоровом образе жизни, тогда и осуществляются спортивные государственные программы.

Но если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал свои нужные позиции и мы не строили бы новую систему, которая нужна уже для сегодняшней жизни.

А если заработает вся система, если будут задействованы все схемы, то всё у нас обязательно будет получаться!

Пока у нас работают не все направления, и все получается только в отдельных регионах. Но президент хочет, чтобы и в отношении спорта система заработала по всей стране.

Ирина Винер, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, доктор педагогических наук, профессор:

«Ничего не губить и всё поддерживать»

- Нам нужно готовить и своих тренеров, и своих игроков. И не должно быть такого, что столько-то тренеров должно быть из Москвы, столько из Омска, Новосибирска и т.д. Все должно быть по результату, причем по результату коллективному

Думаю, что детских тренеров обязательно нужно собирать на какие-то семинары, нужно обязательно давать очень серьезные деньги (и контролировать их!) на базы, на детско-спортивные школы и т.п.

Надо везде смотреть всех, проводить турниры, соревнования, отбирать детей, давать им спокойно дышать, ничего не губить и всё поддерживать.

И потом, когда спортсмен уже стоит на пьедестале и поет гимн России, дети смотрят на него по телевизору, и развивается флаг нашей страны, - это и есть настоящий патриотизм!

Да, сейчас победители и призеры получают очень серьезные и достойные зарплаты по линии Минспорта, фонда поддержки спортсменов и президентских стипендий.

Что ж, по-моему, очень хорошо, когда эти зерна падают в благодатную почву, а не на разболтанность.  

Лариса Латынина, заслуженный мастер спорта СССР, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

«Это именно то, что нужно большому спорту!»

- Если огромная масса людей будет вовлечена в занятия физкультурой, то какая-то ее часть, причем тоже немаленькая, обязательно перейдет в спорт.

А ведь это именно то, что нужно большому спорту! Ведь спортивная держава начинается с занятий физкультурой наших самых маленьких граждан - с детского сада, со школы, с детских спортивных школ...

Для того чтобы были спортивные достижения, прежде всего нужна массовость.  

Александр Иваницкий, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпиады-1964 (вольная борьба):

«Выступать не за деньги, а за Родину!»

- По-моему, главное - это мотивация, за что и ради чего ты сражаешься.

На Олимпиадах в подавляющем преимуществе выступает молодежь, и если среди этих ребят есть, скажем так, уцелевшие и не развращенные телевизионным гламуром люди, то они и будут выступать не за деньги, а прежде всего - за Родину!

Деньги победу не стимулируют. А если мы говорим о патриотизме, то вопрос о деньгах отпадает сам собой, отходит на второй план.

По-моему, патриотизм – это очень интимное чувство. А вот сумел ли это чувство в спортсмене воспитать его родитель или тренер – это вопрос!

Все остальное просто мешает, и я бы вообще не поднимал вопрос о деньгах.  

Федор Конюхов, путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви Московского патриархата:

«Прекрасны все те виды спорта, где побеждают наши!»

- Для меня прекрасны все те виды спорта, где побеждают наши! Наши олимпийцы все равно выступили достойно, а мне понравились те моменты, где побеждали представители сборной России, а потом звучал наш гимн и поднимался флаг.

 

 

 

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