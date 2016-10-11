«Разместив у себя ПРО, страна автоматические становится мишенью для удара!»

Россия констатирует факт угрозы ее национальной безопасности со стороны американской ПРО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напоминаем, что накануне замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что моделирование боевого применения средств ПРО США показало большую опасность для ядерного потенциала России и Китая, чем считалось ранее.

Вопрос: «Системы противоракетной обороны США совсем не для обороны?»

Сергей Караганов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике:

«Главное не вогнать себя в гонку вооружений!»

- Главное заключается в том, чтобы не вогнать себя в гонку вооружений!

Понятно, что США, разместив эти противоракетные системы и желая переделывать европейскую политику, рассчитывали на то, что и мы развернем что-то дополнительное.

Американцам понятно и то, что такого рода системы (носящие стратегический характер) автоматически попадают в список высокоприоритетных целей.

А вот что касается каких-то очередных политических заявлений - это второй вопрос.

То есть разместив у себя стратегические системы ПРО, страна автоматически становится мишенью для удара!..

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник запаса:

«... и прежде всего - ударная составляющая!»

- На западном направлении у нас должна быть единая группировка вооруженных сил и прежде всего - ее ударная составляющая: авиация, оперативно-тактические и тактические ракеты.

Также нужно продолжать работать со «старой» Европой - с Германией, Францией, Бельгией и т.д. Нужно это делать для того, чтобы не допустить раскола Европы и раскола между Россией и Европой.

Нужно пытаться всеми силами остудить проамериканские режимы в Центральной и Восточной Европе, а также в Прибалтике...

Игорь Баринов, депутат Госдумы IV-VI созывов, полковник запаса:

«Россия церемониться не станет!»

- В случае, когда появляется угроза национальной безопасности, Россия церемониться не станет! Мы обладаем достаточными средствами для симметричного ответа.

Можно, только посоветовать ряду американских «ястребов», которые склонны пользоваться категориями «холодной войны» и для которых персональное доминирование имеет куда больший приоритет, нежели коллективная безопасность в мире, поменять свое поведение.

А вот те страны, которые девальвируют национальный суверенитет, разрешая на собственной территории войскам других государств решать свои проблемы, терпят настоящее внешнеполитическое фиаско.

Ирина Роднина, зампред комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта:

«Дело даже не в правителях США...»

- Я уверена, что Россия не боится ничьих ракет! Просто те, кому не нравится сильная и самостоятельная Россия, пытаются вынудить ее играть по их правилам.

Мы, имея оружие массового уничтожения, в отличие от других государств, ни разу не использовали его на территориях других стран. А вот Америка, сбросила атомную бомбу на Японию, помимо этого перепробовала всё во Вьетнаме, бомбила Югославию снарядами с малообогащенным ураном, утопила в крови Ирак, Ливию - и все это во имя торжества демократии!

То есть для страны, история существования которой насчитывает чуть больше 250 лет, остальной мир, живущий 10-12 веков, абсолютно ничего из себя не представляет!

Знаете, тут дело даже не в правителях США. Я долго там жила и, помню, когда США бомбили Югославию, мама одной моей студентки (кстати, сотрудница CNN) совершенно искренне спрашивала: «Ира, я не могу понять, почему же они в Белграде встали на мосту и держатся за руки?»

Я тогда ответила, что это мост ХIII века, и они его оберегают, потому что он один такой в Европе остался.

Да что им история Европы - они свою-то толком не знают!..

Николай Рыжков, член Совета федерации, председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.):

«Когда терпение кончается, Россия не останавливается ни перед чем!»

- Нас со всех сторон пытаются окружить так называемым кольцом анаконды. Но я не думаю, что мы дадим им затянуть его.

Мы интересный народ: терпим, терпим, но уж когда терпение кончается, то Россия не останавливается ни перед чем!