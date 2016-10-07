Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!

Настоящей трагедией назвал Госдеп США отказ России сотрудничать в ядерной области. Врут, конечно, но все равно приятно!

И тем не менее, власти США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией в сфере обеспечения ядерной безопасности.

Напоминаем, что до этого Москва заявила о выходе из соглашения о переработке оружейного плутония.

О сиянии атома размышляет публицист, политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

«США рассматривают все соглашения как список своих прав и чужих обязанностей»

- На мой взгляд, главным в указе о выходе из соглашения о переработке оружейного плутония является то, что американцам напомнили, что в соглашении всегда есть два участника. По меньшей мере - два.

Не бывает так, чтобы кто-то из участников соглашения отказывался исполнять свои обязательства и в то же время рассчитывал, что кто-то другой будет их исполнять.

К сожалению, американцы уже не первое десятилетие рассматривают все соглашения как список своих прав и чужих обязанностей, отказываясь думать о своих обязанностях и о правах других участников соглашения.

Так вот сейчас им и напомнили, что если они приняли на себя обязательства и потом их нарушили, то незачем рассчитывать, что другие участники соглашения будут их исполнять.

«Возможность снижения обороноспособности РФ»

Думаю, совершенно правильно, что Путин увязал этот указ с тем, что военная инфраструктура НАТО должна отступить на состояние 1 сентября 2000 года, с отменой так называемого закона Сергея Магнитского, компенсацией ущерба от санкций и т.п.

Ведь тогда соглашение заключалось во вполне определенных условиях, и возможность снижения обороноспособности Российской Федерации определялась именно этими условиями.

«Теперь условия нарушены»

Теперь условия нарушены, а общий принцип права состоит в том, что договоры могут соблюдаться только пока и постольку, пока и поскольку действуют все существенные условия, позволившие их заключить.

Вот в указе и перечислено, какие именно условия действовали на тот момент, позволяя нам снизить свою обороноспособность. Соответственно, до тех пор, пока эти условия не будут восстановлены, нет и оснований для продолжения действия договора.

То есть с точки зрения международного права этот указ совершенно безукоризненный. Более того, он просто напоминает те общепринятые положения, которые, в общем-то, соблюдают все, кроме США...

«Плутоний - один из отходов ядерной энергетики»

При работе любого ядерного реактора в отработанном топливе накапливается плутоний - один из отходов ядерной энергетики.

Того его количества, которое извлекается из отработанного ядерного топлива в обычном режиме работы существующих ядерных реакторов, более чем достаточно, чтобы восполнять потери плутония от его распада во всех существующих ядерных зарядах.

«Если мы уничтожим имеющийся запас оружейного плутония...»

Таким образом, совершенно независимо от того, будут ли переработаны уже накопленные запасы плутония, обычной ядерной энергетики хватит на обслуживание всех уже имеющихся ядерных боеголовок.

Просто, если мы уничтожим имеющийся запас оружейного плутония, то это резко сократит объем производства с нуля новых боеголовок. А обслуживать существующие все равно будет возможно, на это хватает обычной мирной ядерной энергетики.

Кстати сказать, завод по переработке плутония у нас один-единственный в мире, уникальное предприятие...

«... то и мы не будем»

Что ж, этим указом мы показали, что сохраняем возможность производить новые боеголовки в том же объеме, в каком это могут сделать американцы.

А если они не будут переводить свой оружейный плутоний в реакторное топливо, то и мы не будем.

Надо также отметить, что у нас на нескольких атомных электростанциях стоят реакторы специально спроектированные так, чтобы давать максимальное количество плутония.

Грубо говоря, если в обычном ядерном реакторе на килограмм использованного урана получается всего несколько десятков граммов плутония, то в так называемых реакторах-размножителях на грамм уран получается почти полтора грамма плутония.

«США так и не довели до ума свои проекты»

Американцы сейчас не используют такие реакторы. Дело в том, что их значительно труднее проектировать и эксплуатировать, чем реакторы других типов.

Так что в свое время США так и не довели до ума свои проекты по этой части. Да, у них было довольно много реакторов-размножителей, работающих просто как реакторы, не включенных в энергетические комплексы, а это, понятно, очень дорого.

«А у нас есть!»

А у нас есть включенные в энергетический комплекс реакторы-размножители, причем в довольно большом количестве!

То есть при прочих равных условиях мы можем производить оружейного плутония намного больше, чем американцы, а если они не выполняют свои договора, то это обернется для них заметным отставанием в ядерном вооружении...

«РФ может расторгнуть существующие соглашения»

Более того, я не исключаю, что Российская Федерация может, как и предупреждала ранее, расторгнуть существующие соглашения об ограничении стратегических ядерных вооружений.

Ведь все эти соглашения так или иначе опирались на соглашение об ограничении противоракетной обороны, а американцы из него вышли еще при президенте Буше-младшем.

Еще тогда наши предупредили, что оставляют за собой право на этом основании расторгнуть все соглашения об ограничении стратегических ядерных вооружений.

«Мы сможем очень быстро нарастить своей ядерный и оружейный потенциал!»

Правда, пока мы их не расторгли, ибо у американцев нет и не предвидится никаких реальных успехов в области противоракетной обороны.

То есть фактически у них имеются такие же мелкие возможности этой обороны, как были когда-то, но право расторгнуть эти соглашения у нас уже есть.

Так вот в сочетании с отказом от переработки оружейного плутония в реакторное топливо всё это означает, что мы сможем очень быстро нарастить своей ядерный и оружейный потенциал, намного быстрее, чем американцы!

«Российская Федерация, в отличие, например, от Украины...»

Но Российская Федерация, в отличие, например, от Украины, не действует по принципу — выколю себе глаз, и пускай у моей тещи будет зять кривой.

Мы, несомненно, не примем решений не выгодных для нас, даже если эти решения причинят нашим оппонентам существенно больший вред, чем нам.

Поэтому, скажем, соглашение о запусках американских космонавтов на наших кораблях мы явно не будем расторгать, поскольку оно для нас выгодно.

«Какие-то удары по американским интересам еще будут...»

Но вероятнее всего, какие-то удары по американским интересам еще будут. Я не исключаю, что будут расторгнуты еще какие-то соглашения, которые американцы не собираются выполнять.

И еще я думаю, что ускорится ход нашего воздушного наступления на проамериканских террористов в Сирии.

А о том, какие еще новшества могут последовать, я сказать не могу хотя бы потому, что наш президент очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее и, значит, нельзя было заранее подготовить противодействие...