«Эта ситуация складывалась с тех пор, когда был подписан акт Черномырдин-Гор»

Президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить соглашение с США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона в отношении России. Получилось несколько сильнее, чем вся эта травля наших с мельдонием. То ли еще будет....

О ситуации размышляют...

Анатолий СИТНОВ, академик РАЕН, членкор Российской Академии ракетно-артиллерийских наук, начальник вооружений Вооруженных сил России (1994-2000 гг.), генерал-полковник запаса:

«Мы утилизировали свои боевые заряды, а они складировали»

- В этом указе нет никакой революционности, но она, кстати, уже давно назрела. Ведь эта ситуация складывалась почти два десятилетия, с тех пор, когда был подписан акт Черномырдин-Гор.

Россия превращала свой боевой плутоний (ну и всё остальное, что остается при разоружении ядерных блоков) в обедненный уран и передавали американцам.

США же оставляли всё это у себя в готовности для того, чтобы можно было сразу задействовать на боевое применение. Известно, что мы утилизировали свои боевые заряды, а они складировали.

«Цена, которая была назначена за передачу 500 тонн плутония, мягко говоря, была не той»

Так что эта программа не могла быть бесконечной, как говорится, в одни ворота. Более того, они ездят, постоянно проверяют нас, а мы у них вообще ничего не проверяем...

Я считаю, что мы совершенно правильно заявили об этом, тем более цена, которая была назначена за передачу 500 тонн плутония, ядерных материалов, была, мягко говоря, не той.

Это же стоит гораздо дороже, наверное, раз в десять больше того, чем давали...

«Когда Адамов был главой Минатома, то делал всё...»

То есть этот указ - больше политический, чем технический. Кстати, если говорить о тех 500 тоннах боевого плутония, которые мы передавали, то неизвестно, сколько на самом деле мы передали. Я, например, не знаю...

Когда Адамов был главой Минатома, то делал всё, чтобы ничего не передавать, а наращивать безопасность наших атомных объектов.

Ну а потом его подсунули под суд за то, что он якобы чего-то там не выполнял, как это у нас всегда и бывает...

«Как только Россия дала понять, что она имеет возможность противостоять...»

Что ж, когда подписывались соглашения о том, что ликвидируются страны Варшавского договора, а НАТО не будет никуда распространяться, так это всегда выглядело как-то двусмысленно. Почему? Да потому что сильный никогда не слушает слабого!

Но как только Россия дала понять, что имеет возможность противостоять, тут все сразу зашевелились.

«Англия отказалась, Израиль отказался, Китай не участвует...»

Надо отметить, что это только первый этап. Дальше надо идти на отмену соглашения об ограничении стратегических ядерных вооружений, потому что помимо США и России ядерным оружием обладают уже семь стран. Вот и надо всё брать под контроль.

Что же это получается - Англия отказалась, Франция отказалась, Пакистан отказался, Израиль отказался, Китай не участвует... Ну и о чем тут вообще может быть разговор?

«Надо денонсировать все базовые соглашения!»

И еще надо снимать ограничения по обычным вооружениям в западной части России, западнее Волги. Ведь численность того, что нагнали в страны Восточной Европы НАТО и американцы, зашкаливает по всем параметрам!

То есть надо денонсировать все базовые соглашения и ставить вопрос так: всё мировое сообщество принимает меры и совместные усилия по предотвращению ядерной войны и берет всё это под контроль - но не под руководством Америки.

Например, это может быть под руководством ООН (правда, там тоже пока правит Америка). Иначе бесконечно будет продолжаться вся эта травля, потому что у безвинного всегда невинный виноват, и последствия могут быть очень нехорошие.

«Теперь уже Россия ставит вопрос!»

Теперь наша страна уже далеко не в том состоянии, в каком была в 90-е гг., и указ о плутонии является еще и неким посылом в адрес США, что не они одни теперь, что называется, правят бал.

Главное, надо подчеркнуть, что теперь уже Россия ставит вопрос о переходе к соглашению по ограничению стратегических ядерных вооружений, причем не между нами и США, а в мировом плане! И это только первый шаг...

* * *

«Пусть и они в США посмотрят, у кого коррупция...»

Виктор ГЛУХИХ, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей, бывший зампред комиссии Совета Федерации по естественным монополиям:

«Президент должен видеть, какие последствия могут быть у его страны»

- Что ж, был очень важный документ, который заключили Россия и Штаты, по уничтожению не только ракет, по уменьшению не только количества боеголовок, но и плутония, так сказать, их начинки.

Но одно дело - уничтожить пустые боеголовки, а другое - переработать плутоний.

Когда договоренности выполняются только одной стороной, а другая их не выполняет, естественно, как и любой нормальный руководитель, президент должен видеть, какие последствия могут быть у его страны.

«Мы вам дадим деньги, а вы нам их вернёте, но с большими процентами»

По сути, ситуация складывается так, что какие бы соглашения мы ни подписывали, уходящая в Америке власть пытается показать свою эффективность, дескать, она может приструнить кого угодно.

Но не можем же мы все время слушать, слушать, создавая проблемы для своей страны! Ведь мы слушали более 15 лет, стараясь наладить равноправный контакт по многим международным, дипломатическим, военным, экономическим и финансовым вопросам.

Но всегда получалось так: мы вам дадим деньги, а вы нам их вернёте, но с большими процентами.

Очень правильно недавно было сказано нашим представителем в ООН о том, что мы не должны всё время уступать, иначе все сочтут это слабостью.

«Американцы строили свой завод, потом бросили»

Что касается плутония, конечно, ни в каких формах не должно было происходить то, что происходило!

Есть определенные технологии, в Красноярском крае мы построили завод, который занимается переработкой, затратили колоссальные деньги... Американцы строили свой завод, потом бросили, не стали достраивать и, наверное, посчитали, что мы это проглотим.

«Сегодня надо положить на стол все договора»

Поэтому я считаю, что решение нашего президента абсолютно правильное! Учитывая такой подход со стороны США, сегодня надо положить на стол все договора и посмотреть их выполнение и ими, и нами, ну и приостановить действие тех договоров, которые не выполняются.

А если после осуществления мер, связанных с этим указом, у США появятся проблемы, так и пусть они у них и будут!

Они же, принимая решение по санкциям, тоже прекрасно понимали, что у нас будут проблемы, однако это их не остановило. Ну и почему мы должны думать о них и не думать о себе?

«Может, американцы просто растащили деньги...»

Знаете, они как складировали у себя плутоний для вооружений, так и продолжают, не перерабатывая, его складировать. А если они будут замещать его, перерабатывать - так это уже отдельная статья.

Вообще, это сегодня уже не наша проблема, а их. Я не знаю, почему они не сделали завод. Может, американцы просто растащили деньги... Но ведь они всегда смотрят, что у нас коррупция, а у них ее вроде как нет.

Они затратили на это незаконченное строительство, если мне не изменяет память, более 7 миллиардов долларов - и не сделали завод, а мы затратили около 300 миллионов и сделали уникальный завод, который занимается переработкой.

Вот пусть и они в США посмотрят, у кого коррупция...