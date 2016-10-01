Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала вернуть в программу начальной школы внеклассное чтение и поддержала инициативу введения обязательного списка школьной литературы.

Вопрос: «Какую книгу вы читаете?»

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III-IV созывов:

«Когда был, как говорят, тоталитарный строй, наша страна, да и весь мир открыли...»

- Иногда я читаю современные детективы, но потом бросаю и не перестаю удивляться их уровню. После приходится брать Агату Кристи или Рекса Стаута...

Я люблю перечитывать Константина Симонова. Мне нравится и его проза, и поэзия. Удивительно, ведь после революции 1917 года у нас появились блестящие писатели и поэты, скажем, Есенин, Мандельштам, Хлебников, да всех и не перечислишь...

То есть был некий всплеск творческой активности. И в 60-е годы прошлого века, когда был, как говорят, тоталитарный строй, наша страна, да и весь мир открыли Евтушенко, Вознесенского, Ахмадуллину…

А сейчас просто поражаешься всему этому уровню! Поэтому постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе.

Франц Клинцевич, первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, депутат Госдумы III-VI созывов, кандидат психологических наук, полковник запаса:

«У Достоевского много того, что похоже на современность»

- Знаете, я снова и снова перечитываю Достоевского и, честно говоря, очень напрягаюсь, потому что уж очень у него много того, что похоже на современность. Но писалось-то это когда…

Поэтому сейчас, чтобы, так сказать, не разрушать мозги, я стараюсь читать еще и какие-то легкие вещи, не связанные с нашей действительностью.

Например, я очень люблю фантастику и поэтому снова начал читать книжки Василия Головачева. А еще я «задружился» с Эдуардом Тополем, потому что там – приключения.

Также читаю всю прессу, и это, конечно, занимает очень много времени. Но делаю это, как правило, в машине. Вообще читаю много, люблю это дело и использую для чтения любое свободное время.

Левон Оганезов, музыкант, телеведущий, народный артист России:

«Все подряд – Пастернака, Мандельштама, Шекспира, Верлена…»

- Чтобы окончательно не отупеть, я чаще всего читаю стихи. Все подряд – Пастернака, Мандельштама, Шекспира, Верлена… Эти книги у меня дома постоянно раскрыты на разных страницах.

А недавно я купил себе двухтомник под названием «Хронология мировой цивилизации» и с огромным интересом его читаю, причем не как учебник, а как беллетристику! Там очень хорошая подборка фактов...

Сергей Митрохин, председатель московского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Госдумы I-III созывов, депутат Мосгордумы IV созыва, председатель партии «Яблоко» (2008-2015 гг.):

«Иногда пытаюсь читать что-то философское»

- Иногда пытаюсь читать что-то философское, в частности, античные тексты в оригинале. Меня это хорошо успокаивает и отвлекает от стрессов текущей жизни.

В оригинале читать гораздо интереснее, чем в переводе. Я более-менее владею языком, но все равно требуется использование словаря.

Недавно прочел на древнегреческом выдержки и фрагменты из «Метафизики» Аристотеля. Тексты беру с сайтов на греческом и латыни. Когда есть время – читаю. Я еще со студенческого возраста этим увлекаюсь.

Игорь Юргенс, президент Института современного развития, член Общественной палаты РФ, профессор ВШЭ, кандидат экономических наук:

«Особенно на меня произвело впечатление всё то, что связано с 1937 годом...»

- Прочитал книгу Святослава Рыбаса, которая называется «Сталин» (правда, подзаголовок не помню). Это очень честный двухтомник, причем и не апология, но и не очернительство.

Знаете, мне было очень интересно! Это можно назвать документалистикой, а точнее – жанром исторической биографии.

Особенно на меня произвело впечатление всё то, что связано с 1937 годом, с Тухачевским, Уборевичем и всеми другими репрессированными, но – уже в контексте реальной борьбы.

То есть этот период нашей истории представляется теперь мне несколько по-другому и в несколько ином свете, чем я это исторически знал...