Возвращение рекламы алкоголя и табака в СМИ преждевременно, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. «Шаги по возможному расширению рекламы алкоголя нужно делать с очень большой осторожностью», - заключил Артемьев.

Вопрос: «Без рекламы - никуда?»

Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств РФ:

«Я понимаю, что реклама нужна для другого...»

- По-моему, реклама пива, табака и тому подобного – это просто безобразие! Давайте сделаем везде рекламу водки - и что тогда будет?

Я считаю, что реклама пива вообще должна исчезнуть с экранов телевизоров. Сейчас у нас 13-летние дети это пиво, как молоко, сосут, а тут еще это добавляют!

Мне лично реклама совершенно не нужна, и я независимый от рекламы человек. Но я понимаю, что реклама нужна для другого: для движения товаров и «поддержки штанов» телевидения.

И все же реклама раздражает, особенно когда смотришь фильм и увлечен сюжетом. Я понимаю, что без нее нельзя, и тем не менее…

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, заслуженный деятель науки РФ:

«Здоровье нации важнее, чем реклама того же пива»

- По-моему, заботу о том, чтобы у нас была и реклама здоровья, и реклама культуры должно взять на себя либо некое сообщество олигархов, которые должны понимать, что здоровье нации важнее, чем реклама того же пива, либо государство.

Но ведь социальную рекламу у нас практически не видно, потому что ее плохо финансируют, а если на нее и дают деньги, то она идет по таким каналам, на которых вдруг превращается в рекламу шаманизма...

Александр Адабашьян, режиссер, художник, кинодраматург, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ:

«На нашем телевидении крутятся огромные деньги»

- На нашем телевидении крутятся огромные деньги, так что я не думаю, что кто-то возьмет и откажется от рекламы.

Знаете, я кино смотрю только по каналу «Культура», потому что на остальных ничего не успеваю сообразить и не получаю никакого целостного ощущения.

И вообще, меня раздражает практически вся реклама – и количеством, и назойливостью! А вот во Франции в порядке эксперимента на одном канале вообще решили упразднить рекламу.

Соответственно, поднялся вой, потому что кое у кого резко упали прибыли. Если мы и придем к этому, то очень не скоро, потому что дело ведь не только в рекламе, а в том, что творится вообще…

Александр Цекало, кинопродюсер, актер, телеведущий:

«Реклама и телевизионный продукт во всем мире как-то уживаются»

- Говорить о том, что телеканалы страшно наживаются за счет рекламы, просто неверно. Каналы за счет нее просто живут и, между прочим, платят зарплату огромному количеству трудоустроенных людей.

Думаю, что простой отказ от рекламы – это не тот меч, который разрубит этот гордиев узел.

Знаете, и реклама, и телевизионный продукт во всем мире как-то уживаются. Думаете, разрезать и прерывать телепрограмму под рекламу - это большое счастье?

Каждый телевизионный менеджер заинтересован в том, чтобы люди, не прерываясь, смотрели программу, кино, сериалы...

Реклама – это всегда падение аудитории, потому что в этот момент зрители либо переключают канал, либо отходят от телевизора...

Александр Семчев, актер театра и кино, заслуженный артист России:

«Создание рекламного ролика - это абсолютно творческий процесс!»

- Мне не нравится, когда реклама сделана бездарно и номинально, только ради того, лишь бы какой-то свой товар на экранах засветить.

А ведь создание рекламного ролика, я в этом просто убежден и знаю не понаслышке, - это абсолютно творческий процесс!

Если реклама будет сделана талантливо, живо и в ней будет присутствовать сюжет, то актер может согласиться рекламировать все, вплоть до женских прокладок...