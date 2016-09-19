«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»

В Кремле состоялось важное политическое, а главное - теплое, человеческое мероприятие: Владимир Путин вручил почетные грамоты 23 паралимпийцам, отстраненным от участия в Играх-2016.

Напоминаем, нашу сборную отстранили по решению Международного паралимпийского комитета. Причиной стал доклад WADA за авторством тов. Ричарда Макларена, посвященный проблеме допинга.

Вместе с тем, благородные хакеры из группировки Fancy Bears выложили на своем сайте уже четвертую часть документов, полученных в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства.

В документах снова говорится, что многие известные спортсмены с разрешения этой гнусной конторы принимали сильнодействуюшиме запрещенные препараты.

Кстати, в гениальном фильме «Тоска Вероники Фосс» врачи «подсадили» актрису на наркотик с тем, чтобы тянуть и тянуть из нее деньги.

Деятели из WADA пошли гораздо дальше. Они «подсадили» на наркотические вещества целую когорту спортсменов, преимущественно из США.

И вот те, как заведенные, без устали куют гигантские средства для телекомпаний, рекламодателей и т.п.

Те же сестры Уильямс, по сути, превратившись в неких роботов от тенниса, сидят на наркотиках не менее шести лет и пребывают в полной эйфории от своих липовых побед. А большеглазая малышка Симона Байлз...

Вопрос: «WADA, а может, больше не надо?»

Леонид ТЯГАЧЕВ, почётный президент Олимпийского комитета России, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший глава ОКР (2001-2010 гг.):

«Атака на российских спортсменов вызвала большую тревогу»

- За последние пять лет в спорте изменилось очень многое, и, конечно, атака на российских спортсменов, олимпийцев, паралимпийцев, на российскую сборную вызвала большую тревогу среди руководителей спорта, болельщиков и просто специалистов.

В конечном итоге наших паралимпийцев вообще не допустили к Олимпиаде и исключили из состава Международного паралимпийского комитета...

«Почему WADA не по-человечески относится к членам cборных США, Норвегии, Англии?»

Конечно, всё это вызывает опасения, сомнения, недоумение у наших, как сейчас принято говорить, чиновников от спорта...

Дескать, почему не сделано то, другое, третье? Почему мы не смогли уберечь от этого наших ребят?

Но когда вскрываются недостатки спортсменов, скажем, из сборной США, которые считали себя идеальными абсолютно во всем, то тут не могут не возникать вопросы...

Почему WADA настолько не по-человечески и не по-спортивному относится к отдельным членам cборных команд США, Норвегии, Англии и т.д.?

Почему им разрешают принимать такие препараты, которые попросту являются наркотическими?

«У наших адвокатов появляется возможность затеять мощную атаку!»

Что ж, на сегодняшний день у наших спортивных руководителей, адвокатов, других специалистов появляется возможность затеять мощную атаку, необходимую для того, чтобы вскрыть тот негатив, который несет в себе агентство, называемое WADA!

А ведь под руководством Томаса Баха в Лозанне уже состоялось совещание, на котором многие члены МОК выразили недовольство работой WADA!

И мы знаем, что на сегодняшний день подтверждается сомнительная деятельность этой организации...

«Ну, не может же эта организация стоять выше МОК!»

Поэтому необходима не только новая конструкция Всемирного антидопингового агентства, но и новое отношение к этой организации.

Ну, не может же эта организация стоять выше Международного олимпийского комитета!

Нужна же именно та связь, которую у нас называют честностью, справедливостью, некоей кристальностью в области спорта!

«Пусть они пьют и едят, что угодно!»

Или тогда нужно принимать решение, как, скажем, это сделали американцы и канадцы в отношении своих хоккеистов: пусть они пьют и едят, что угодно, но при этом - выступают!

Ведь тогда всем всё будет ясно, но миллиарды денег не будут уходить на все эти скандалы. То есть разрешить всё, кроме наркомании, и тогда будет совершенно другая ситуация.

Тогда сами спортсмены будут знать, тратить им свое здоровье во имя достижения результатов или, как говорится, болеть за то, чтобы работали сердце, легкие и печень и чтобы всё у них было в идеальном отношении.

«Китайцы выпускают новые препараты, причем не химические»

Посмотрите, каких результатов сейчас добиваются китайские спортсмены! А ведь это благодаря тому, что у них есть сильная медико-биологическая академия, результатами работы которой и пользуются все члены сборной КНР.

Китайцы выпускают новые препараты, причем не химические, а натуральные, применяют их - и так очищают весь организм. Думаю, к такому решению надо приходить и нам.

И, повторяю, нам, нашим спортивным руководителям, юристам, адвокатам сейчас надо атаковать и добиваться того, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!

«Их нельзя назвать симулянтами или нарушителями»

Можно ли уже сейчас считать тех же сестер Уильямс или Симону Байлз настоящими чемпионами?

Знаете, дело все-таки в том, что они поступили по правилам, поэтому и этически, и физически их нельзя назвать симулянтами или нарушителями.

Они же официально обратились, правда, WADA не опубликовала это обращение, и всё было сделано секретно.

То есть спортсмены в данном случае получили разрешение для участия во всех соревнованиях от высшей организации, именуемой WADA.

Получается, что юридически все претензии мы должны предъявлять уже не к спортсменам, а к руководителям этой структуры.

«В гораздо более хорошем состоянии...»

Что ж, Всемирное антидопинговое агентство дало возможность некоторым спортсменам выступать в гораздо более хорошем состоянии, чем другим.

Это происходило и происходит и в биатлоне, и в лыжных гонках, и все видят, какое преимущество имеют норвежцы. То есть это целая история, за которую в данном конкретном случае должна отвечать именно WADA!

Просто вскрылось то, что было под секретом и не было опубликовано. Просто были обнародованы такие вот заявления и от гимнастки, и от легкоатлетов, и от наших сестер Уильямс...

За что же корить этих спортсменов? Им разрешил соревноваться их высший министр, и то же WADA клянется, что нельзя одно, второе, третье...

«А вот Марию Шарапову наказали...»

А вот Марию Шарапову наказали. Но ведь она все признала и не делала это умышленно. Просто мельдоний, не являющийся ни допингом, не тем более наркотическим веществом, укрепляет сердечное состояние и дает уверенность не только в спорте, но и в жизни.

Так что вся проблема именно в WADA. Об этой проблеме говорили на протяжение всех дней Олимпиады в Рио, где я был, где встречался со всеми командами и смотрел, как всё там происходит.

«Весь наш народ возбужден и возмущен!»

Поэтому нам нужно обращаться не к спортсменам, которые принимали все эти запрещенные препараты, а именно к руководству WADA, к президенту МОК и указывать им, что такое отношение уже привело к взрыву.

Значит, все надо менять. Надо менять не только структуру WADA и МОК, но и вообще всю систему спорта, потому что произошел самый настоящий взрыв, - взрыв наших болельщиков, взрыв наших тренеров.

И вообще, весь наш народ возбужден и возмущен!

* * *

«Ну и какой спорт может быть с астмой?»

Анфиса РЕЗЦОВА, чемпионка Олимпиады-1988 (лыжные гонки), двукратная олимпийская чемпионка в 1992 и 1994 гг. (биатлон):

«Это чисто политические вопросы»

- По-моему, это чисто политические вопросы. Вот мы, честные спортсмены, которые отработали своё на благо нашей страны, и для меня, например, удивительно, как можно было допустить до такого!

Каждый спортсмен, начиная с юношеского возраста, регулярно проходит медобследования, где он допускается или не допускается к спорту, к большому спорту, к продолжению тренировочного процесса.

«Как медицина может допускать до соревнований спортсмена, который болеет астмой?»

По крайней мере, так было в наши времена, и я не знаю, как обстоит дело сейчас. Я не знаю, как медицина может допускать до соревнований, тем более таких крупных, как Олимпиада, спортсмена, который болеет астмой и чем-то там еще!

По-моему, это смешно, даже для любого дилетанта, не занимающегося спортом! Ведь человек, который болен астмой, дышит с трудом, ходит медленно и просто не способен на большие нагрузки.

«Все прекрасно знали...»

Почему это не обсуждалось раньше? Ведь все прекрасно знали, что те же биатлонисты и лыжники из Норвегии - «астматики»... Ну и какой спорт может быть с астмой?

Ведь по большому счету то же пресловутое WADA, тот же Международный олимпийский комитет просто не обращали на это никакого внимания.

Что же это за такие лидеры мирового биатлона, которые на протяжении 25 лет являются пожизненными астматиками!? И какой ответ на это мы сейчас можем дать?

«С детских лет больны, но занимаются спортом»

Знаете, эти интриги, этот ажиотаж вокруг наших спортсменов, - всё это равносильно какому-то самосуду, когда без разбора - виноват, не виноват - расстрел или пожизненное заключение!

Повторяю, это просто чистая политика! И вот сейчас норвежцы, американцы раскрывают, что они с детских лет больны, но всё равно занимаются спортом...

Наши спортсмены страдают из-за того, что политики не могут признать своей вины. Но ведь это и наше упущение, мы что-то оставили без контроля...