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«Мой отдых не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев»

18 сентября 2016, 21:50 [ «АН-онлайн» ]

«Мой отдых не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев»
Фото: mediaguide.ru

Продолжается время отдыха россиян на пляжах страны. Наступил так называемый бархатный сезон - время, когда можно спокойно снять жилье, когда уже нет огромного количества туристов и, самое главное, изнуряющей жары.  

Вопрос: «Вам нравится отдыхать в бархатный сезон?»

 

Дмитрий Лесневский, телепродюсер, основатель телекомпании «РЕН-ТВ»:

«Больше недели я нигде быть не могу»

- Знаете, мой отдых никак не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев, и я не привязан к каким-то определенным периодам времени.

Вообще, я люблю отдыхать, и когда есть возможность, с удовольствием позволяю себе это.

Понятно, что отдых зимой – это лыжи или море, а отдых летом – это опять же море или лес.

У меня ненормированный рабочий год, и, стало быть, отдых тоже.

Правда, больше недели я нигде быть не могу...

Александр Стриженов, кинорежиссер, сценарист, актер:

«Предпочитаю отдыхать несколько раз в год»

- Я никогда не разделяю отдых на бархатный или не бархатный сезоны, а просто предпочитаю отдыхать несколько раз в год.

Отдыхать, знаете ли, всегда хорошо, но, слава богу, у меня есть еще и очень много работы!

Отдыхаю я везде – и в России, и в Европе, и в Америке…

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

«Когда на душе абсолютное спокойствие...»

- Я всегда предпочитаю, чтобы бархатный сезон был у меня в душе, и тогда я очень хорошо отдыхаю.

То есть когда на душе абсолютное спокойствие, и ты не находишься в напряжении.

Мой бархатный сезон не зависит ни от климата, ни от того, где я нахожусь...

 

 

 

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