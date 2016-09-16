«Сэр» Филипп Крейвен сидел рядом с Путиным, восторгался Сочи... Бог его накажет!

Президент России Владимир Путин заявил, что ни в какие рамки не укладывается то, когда вроде бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр.

Вопрос: «Это есть торжество американского спорта?»

Лев СЕЛЕЗНЕВ, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно - двигательного аппарата, член исполкома ПКР, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер РФ:

«Лыжники Норвегии больны астмой...»

- Сначала обвинили 35 наших паралимпийцев в применении допинга, потом таковых стало 24, чуть позже обвинили троих, а сейчас вообще замолчали об этом варианте...

Знаете, я смотрю на всё это с огромным сожалением! Я сам в свое время был, как говорится, большим спортсменом, но у нас тогда и мысли не возникало о применении каких-то стимуляторов.

Когда лыжники Норвегии, которые все сплошь больны астмой, бегут и выигрывают первые места, это просто смешно!

Знаете, наша великая чемпионка Лидия Иванова, увидев, что вытворяет американская гимнастка Симона Байлз, сказала мне, что подобное просто невозможно!

Что ж, оказывается, американцам - можно, норвежцам - можно, англичанам - тоже, а нам - ни-ни!

«Тарпищев назвал сестер Уильямс братьями»

От всего этого «чемпионства» теннисисток Уильямс, гимнастки Симоны Байлз и других членов сборной команды США не то, что «отдаёт неким душком», а идет самая настоящая вонь!

Помните, Шамиль Тарпищев назвал сестер Уильямс братьями? Думаю, он правильно сделал. А ведь на него тогда все обрушились, дескать, зачем ты это сделал, как ты мог, это нетолерантно и т.п.

Знаете, я очень хорошо знаком с Шамилем Анвяровичем. Помню, тогда встретил его и говорю: «Привет! Ну и как мы будем с этими «братьями» разбираться?»

В общем, посмеялись тогда, а сейчас выходит так, что смех-то оказался приближенным к реальному положению вещей...

«Смех с долей слёз для таких спортсменов, как Лена Исинбаева»

В своё, вернее, в моё время, когда мы выступали с великим Петром Болотниковым, когда уже завершал свою карьеру великий Владимир Куц, у нас не было не то, что каких-то позывов сказать плохо про кого-то из спортсменов, коллег, но мы даже и подумать так не могли!

Что ж, всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно! Действительно, это нехороший смех. Это смех с долей слёз для таких спортсменов, как Лена Исинбаева, как Сережа Шубенков...

«Не успели подойти к гостинице, как всех повели на допинг-тест»

Когда 2 месяца назад я привез команду наших спортсменов-инвалидов в Италию на чемпионат Европы по легкой атлетике, то не успели мы подойти к гостинице, еще сумки лежали в автобусе, как нам сказали, ребята, идите сюда, - и всех повели на допинг-тест...

Я потом сказал нашим ребятам: «Парни, кроме спортивных мировых рекордов, вы установили еще один: у 28 спортсменов были взяты допинг-тесты - и ни один человек не был уличен в применении запрещенных препаратов!»

«Это не значит, что наши ребята горстями едят эту заразу!»

Да, мы здорово выступили, «повалили» всю Европу! Что ж, подготовка велась на самых лучших базах под руководством самых лучших тренеров в присутствии научной комплексной группы, куда входили наши ведущие спортивные светила!

Да, это самая настоящая государственная поддержка. Но это же не значит, что наши ребята горстями едят эту заразу!

«Я теперь до конца своей жизни буду его закавычивать»

Помню, после нашего выступления на Паралимпиаде в Лондоне ко мне на своей коляске подъехал президент Международного паралимпийского комитета «сэр» Филипп Крейвен (я теперь до конца своей жизни буду его закавычивать) и сказал: «Лев, это фантастика, это очень круто, такого просто не может быть!»

Почему «не может»? Вот сейчас в Новогорске было установлено 19 мировых рекордов, да еще в такую погоду!..

«А ну их, это не люди!»

Ну что, господа! Вот теперь придите и скажите Маргарите Гончаровой: «Выходи, Маргарита, мы тебя нашли!» Господа, идите и забирайте у нее пробы на допинг!

Наши ребята с одной ногой прыгают за 6 метров, без руки метают копье на мировой рекорд, мы обновили 12 мировых рекордов в плавании... Ну идите и проверяйте наших ребят!

Кстати, когда к той же Уильямс пришли, чтобы провести пробы на допинг-контроль, она, как могла, сострила: дескать, скажите, что я уехала в Сибирь. То есть ее нет ни дома, нигде... А ну их, это не люди!

«Сэр» Филипп Крейвен оказался тряпкой!»

Я могу честно сказать: Бог обязательно накажет «сэра» Филиппа Крейвена! Мы его так принимали, от него были только положительные оценки выступления наших спортсменов, он восторгался Сочи, улыбался, сидел рядом Владимиром Владимировичем Путиным, с главой МОК Томасом Бахом...

Но Бах-то оказался мужиком, а этот «сэр» Филипп Крейвен - тряпкой!

* * *

«WADA изначально создавалось как некий мировой полицейский!»

Ольга БОГОСЛОВСКАЯ, спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира-1993 (лёгкая атлетика):

«У биатлонистов, лыжников, марафонцев - и такие тяжелые болезни!?»

- Что ж, всё и так было очевидно, а то, что обнаружили хакеры - это просто очередной вскрывшийся факт.

Это же у них было и есть абсолютно повсеместно. Ну что это такое: у биатлонистов, лыжников, марафонцев - и такие тяжелые болезни!? А вот в нашей команде нет таких спортсменов, которые страдают тяжелой формой астмы...

«Человек, который бежит 42 километра 195 метров, - и астматик...»

Я все время смеялась над тем, что Пола Рэдклифф - астматик! Британская легкоатлетка, установившая мировой рекорд в марафоне, человек, который бежит 42 километра 195 метров, - и астматик...

Что ж, вероятно, это именно тот вид спорта, та дисциплина, которую врачи порекомендовали астматику! Ну и как я могу к этому относиться - одним можно всё, а другим нельзя ничего?

То, что эти факты вскрылись именно в сборной США, тоже понятно. Для меня было бы удивительно, если бы это была, скажем, сборная Белоруссии или Узбекистана... А то, что американская сборная, - не удивительно.

«Понимают это так, что им надо дать больше полномочий»

А помните дело американского легкоатлета Лашона Мерритта, благодаря которому Международный спортивный арбитраж признал недействительным правило Международного олимпийского комитета, что спортсмены, попавшиеся на допинге, в обязательном порядке пропускают как минимум одну Олимпиаду, причем даже если срок их дисквалификации к дате ее старта уже истек?

Убрали же это правило? Убрали. Сделали это? Сделали. Ну и молодцы!

А когда на сессии МОК говорят о реформировании Всемирного антидопингового агентства, то в этом агентстве понимают это так, что им надо дать больше полномочий и больше денег. Так и хочется сказать, куда уж больше-то?

«... как бы это помягче сказать, реформировать как класс!»

Понимаете, WADA изначально создавалось именно как некий мировой полицейский. По-моему, его надо, как бы это помягче сказать, реформировать как класс!

Почему какая-то небольшая группка людей решает судьбы других людей, спортсменов? Так, как это сейчас произошло и с нашими паралимпийцами...

То есть определенная маленькая группа людей, начиная с 1999 года, буквально выколачивала, выбивали для себя эти полномочия. И вот она их получила. Молодцы, они сделали это, и теперь этим пользуются!

«Появившиеся данные - очень хорошая зацепка!»

И всё же мне кажется, что мы подошли к какому-то важному этапу. Хотя в МОК заняли совсем другую позицию, сказав, что претензий к спортсменам, выступившим на Олимпиаде в Рио, у них нет, все равно появившиеся данные - это очень хорошая зацепка для того, чтобы действовать!

Что ж, вполне очевидно, что существует противостояние между МОК и WADA, между МОК и всякими этими независимыми от реальности комиссиями...

«Сестры Уильямс не производят впечатления больных людей»

Знаете, у WADA «английским по белому» написано: за всё, что находится в организме спортсмена, отвечает сам спортсмен.

Но вот пока спортсмен будет что-то объяснять, его исключают из соревновательного процесса. Разве это нормально?

Специалисты говорят, что тот набор медикаментов, которые употребляли сестры Уильямс и иже с ними, выписывают таким больным, которых, извините, в гроб кладут!

Но ни вышеназванные сестры Уильямс, ни представительница спортивной гимнастики Симона Байлз, ни баскетболистка Елена Делле Донн не производят впечатления больных людей.

«Психологически была нездорова...»

Но если можно одним, то можно всем. Иначе какие могут быть равные условия?

А если человек, спортсменка, говорит, что она с раннего детства психологически была нездорова, то ей надо учиться управлять своей нервной системой, поскольку она выбрала профессию, связанную именно с этим.

Ведь если ты не управляешь своими нервами, то вообще ничего не сможешь сделать, причем не только в спорте!

«Научное сообщество хохотало навзрыд!»

Смотрите, Шараповой нельзя употреблять «Милдронат», а ведь, по сути дела, это вода. Всё научное сообщество хохотало просто навзрыд, когда «Милдронат» был внесен в список запрещенных препаратов!

С таким же успехом в этот список можно было внести, например, минеральную воду «Боржоми» или «Ессентуки №4»...

«Наши соперники демонстрируют свое отношение к WADA»

Что ж, всё это говорит о том, что на этом делаются большие деньги. Я уверена, что на Западе этот скандал не будет раздут, потому что за вышеназванными персонами стоят спонсоры, большие деньги и политика.

И вообще, какое может быть ко всему этому отношение после того, как отстранили наших паралимпийцев!? Я уж не говорю про отстранение наших олимпийцев, легкоатлетов...

Ведь даже наши соперники на чемпионате мира по танцам на колясках не надевают на шею свои награды!

То есть наши соперники демонстрируют свое отношение к WADA, ко всем этим организациям! А те, понимаете... сейчас у них или пан, или пропал! Они пошли ва-банк...