Либерально настроенные граждане не хотят понимать, что происходит вокруг России!

Не прекращается возня НАТО возле наших границ, причем год от года она становится все ближе. Ну и промывка мозгов идет полным ходом. Например, уж сколько тех же «братьев-украинцев» купилось...

Как сейчас в Сирии наши войска защищают свою страну на передовых рубежах, так и в 1968 году это было в Чехословакии.

Если бы не жесткие, но при этом изящные действия СССР и его союзников в Чехословакии в 1968 году, то Варшавский блок лишился бы стратегически важного государства в центре Европы, а НАТО оказалось у границ СССР.

Если бы руководство СССР в 1968 году «проспало» Чехословакию, то Советский Союз неизбежно столкнулся бы с «эффектом карточного домика» и вспыхнули бы волнения в Польше и Венгрии, а затем, возможно, и в Прибалтике, Закавказье...

Этим материалом мы завершаем цикл публикаций, посвященный событиям, происходившим в Чехословакии в 1968 году.

И о «пражской весне», и о современной политической ситуации размышляет первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, депутат Госдумы III-VI созывов, кандидат психологических наук, полковник запаса Франц КЛИНЦЕВИЧ:

«В США понимали, что у них уже нет возможности диктовать свои условия»

- Когда говорят о той же «пражской весне» и событиях, которые были тогда, то мало, кто понимает главное...

Вся деятельность, связанная с «оранжевыми» революциями, еще начиная с 50-х годов разрабатывалась и направлялась ЦРУ и спецслужбами стран НАТО именно для борьбы с нами.

Нравится это кому-то или не нравится, но всё, что связано со специальными и психологическими операциями, не прекращалось никогда.

И вот в ответ на возникновение НАТО был создан Варшавский договор. Что ж, эта организация коллективной безопасности представляла для НАТО очень серьезную опасность.

В НАТО и прежде всего - в США понимали, что у них уже нет возможности диктовать свои условия. Тогда и были созданы тенденции, связанные с так называемыми оранжевыми революциями...

«Для СССР было немыслимо допущение НАТО к своим границам!»

СССР в этом процессе нес огромные затраты, потому что Запад в качестве основного инструмента для борьбы с нами использовал недостатки в социальной и других сферах, которые, конечно, тогда существовали в странах Варшавского договора.

Но ведь для Советского Союза было просто немыслимо ослабление своего влияния и допущение НАТО к своим границам!

Это сегодня либерально настроенная часть граждан не понимает или не хочет понимать, что происходит вокруг России.

«Мы и в ближайшее время будем видеть это вокруг границ России!»

Обязательства, что НАТО не будет продвигаться на восток, обещания, которые были даны Горбачеву, - всё это оказалось блефом и обманом.

Уверен, что мы и в ближайшее время обязательно будем видеть это вокруг границ России!

Но если во времена СССР был и Варшавский договор, было и незыблемое международное право, то теперь...

Что касается и Советского Союза, и России, то это право незыблемо соблюдалось и тогда, соблюдается и сейчас.

«Ввод войск стран Варшавского договора предотвратил кровавую бойню»

Естественно, когда в Чехословакии начались эти волнения, то по просьбе руководства страны туда дополнительно были введены войска стран Варшавского блока.

Причем основная масса этих войск была введена не с территории СССР, а из Германии, Венгрии и Польши. Всё было проведено очень организованно, и на тот момент не было никаких боестолкновений.

Понятно, что это было сделано для того, чтобы не допустить социальные потрясения и так называемую революцию.

Более того, ввод войск стран Варшавского договора, состоявшийся в связи с официальной просьбой правительства ЧССР, предотвратил кровавую бойню в этой стране.

«Кстати, если бы Янукович повел себя жестко...»

Кстати, если бы в свое время Янукович повел себя достаточно жестко, то сегодня на Украине не было бы ни ДНР, ни ЛНР, как не было бы проблемы, связанной с Крымом. То есть Украина была бы целостная, и всё бы там было законно.

Но, как мы сейчас видим, Запад проводит другую политику и в ближайшее время, думаю, расчленит Украину. Однако при этом всё свалят на нас.

«К сожалению, Запад и дальше будет так поступать»

Что ж, тогда Советский Союз не допустил этой проблемы, и как в ЧССР, так и в остальных странах соцлагеря на длительное время установились мир и спокойствие.

Затем, как мы знаем, была ситуация, связанная с Афганистаном. Кстати, до событий в Чехословакии в 1956 году, как мы помним, была Венгрия...

То есть Запад каждые 11-12 лет проводил и проводит такую политику. Они никогда не прекращали эту тенденцию, связанную с устранением влияния на тот момент - Советского Союза, ну а сегодня — Российской Федерации.

Их интересы считались юридически международно доказанными, а с нашими они никогда не собирались даже считаться.

К сожалению, Запад и дальше будет так поступать.

«Когда изменят ситуацию в умах, тогда поменяют и границы»

Вот сейчас говорят о Третьей мировой войне, но ведь она уже идет! Она не будет ракетно-ядерной, эта война информационная, и главное в ней - победить умы. А когда изменят ситуацию в умах, тогда поменяют и границы.

Более того, все конфликты будут проходить на территории тех стран, где меняется ситуация в умах. Правда, кровь будет настоящей, а не виртуальной...

Смотрите, сейчас - Украина, до этого - Грузия, до этого - Киргизия... Запад постоянно демонстрирует эту ситуацию.

Поэтому изучение опыта так называемой пражской весны сегодня имеет очень большое значение.

«Наличие войск отрезвляло горячие головы»

Но я не знаю, как довести всё это до молодых граждан Чехии и Словакии! Наверное, сегодня это просто невозможно, ведь граждане этих стран живут уже в самостоятельных государствах и мыслят совсем по-другому.

Но тогдашние действия руководства Чехословакии и Советского Союза, именно эти правильные и решительные действия привели к тому, что сохранилось государство и была предотвращена кровавая бойня!

Ввод войск в ЧССР не был избыточной мерой. На тот момент существовало международное право, связанное с Варшавским договором, а наличие и участие этих войск очень серьезно отрезвляло горячие головы и не давало даже малейшего повода приступить к каким-то противоправным антигосударственным действиям.

«Если они начнут стрелять, то будут наказаны»



В Киеве во время так называемого майдана выстрелы звучали только потому, что люди, которые стреляли, были уверены, что они за них не ответят. То есть была полная безнаказанность!

Так вот в 1968 году выстрелы прозвучали бы и там - и в Чехословакии, и в Праге, но те, кто собирался стрелять, знали, что если они начнут это делать, то будут наказаны. Поэтому выстрелов и не было.