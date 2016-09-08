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«Извините меня! Я, как вы знаете, либерал...»

8 сентября 2016, 13:50 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Извините меня! Я, как вы знаете, либерал...»
Фото: kommersant.ru

Несмотря на отстранение российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро, флаг России все же появился на церемонии открытия Паралимпиады и весь мир это увидел.

Флаг РФ развернул член спортивной делегации Белоруссии.

Вопрос: «Что вы думаете об этом событии?»

 

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист РФ, президент Адвокатской палаты Москвы, чемпион РСФСР по прыжкам в высоту среди юношей младшего возраста (1953 г.):

«Если кто-то хочет поднять какой-то флаг, пусть такой и поднимает»

- Извините меня! Я, как вы знаете, либерал... Так что если кто-то хочет поднять какой-то флаг, пусть такой и поднимает.

Должна ли Россия как-то отмечать белорусского спортсмена? Ну как отмечать... у нас с Белоруссией общее государство, которое, правда, до конца никак не испечется.

То есть мы вместе в одном государстве...

Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»:

«Мне до фени все эти флаги!»

- У меня сейчас идет эфир, и мне до фени все эти флаги и все программы!..

Алексей Немов, заслуженный мастер спорта, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике:

«Пока не готов ответить...»

- Честно говоря, я не видел этого сюжета, поэтому не могу ничего прокомментировать. Нахожусь в какой-то запарке!

Я посмотрю этот сюжет вечером, а пока не готов ответить...

Леонид Тягачев, почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета федерации РФ, бывший глава Олимпийского комитета России (2001-2010 гг.):

«Целую всех!»

- Очень хорошо, что никто не забывает про флаг России, а особенно - наши друзья-белорусы!

Наши спортсмены и наш авторитет всегда впереди. Целую всех!

 

 

 

 

 

 

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