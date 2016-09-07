«Тогда никакой «цветной» революции быть просто не могло!»

В начале сентября 1968 года начался вывод из Чехословакии войск стран Варшавского договора.

Напоминаем, что они были введены туда в связи с тем, что оппозиционные политические силы Чехословакии, спекулируя требованиями «расширения» демократии, начали кампанию по дискредитации властных структур, органов государственной безопасности и других государственных институтов.

Руководству СССР и других стран социалистического блока приходилось учитывать, что на территории Западной Германии были дислоцированы войска США, Великобритании и Бельгии, а в случае необходимости были готовы выдвинуться армейские корпуса Нидерландов и Франции, причем обе войсковые группировки находились в полной боевой готовности.

О тревожных событиях тех лет размышляет заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, депутат Госдумы III-VI созывов, доктор экономических наук, профессор, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей КЛИМОВ:

«Это нельзя назвать оккупацией»

- Конечно, это никак нельзя назвать оккупацией, потому что в данном случае страны, которые вели туда свои войска (это была не только Россия, но и страны, которые входили в Варшавский блок), действовали сообразно со своими уставными документами.

Кстати, сегодня и у НАТО есть соответствующие уставные документы...

Так вот страны Варшавского договора действовали в ответ на те приготовления, которые НАТО вело одновременно с началом политических беспорядков в Чехословакии.

«Это решение советского руководства можно оспаривать»

Да, я отчасти согласен с тем, что по нынешним меркам это решение советского руководства можно оспаривать.

Ведь доктрина «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», которую в свое время проводила Москва, действительно не бесспорна.

И именно для защиты этой доктрины в Чехословакию тогда и были введены войска. Это были, повторюсь, многонациональные части.

«Присутствовало очевидное вооруженное сопротивление»

Но ведь в ЧССР, помимо идеологических споров, присутствовало и очевидное вооруженное сопротивление, что не должно допускать ни одно государство!

Что ж, в ту пору действовали другие законы, мы жили в период «холодной войны». Вот всё это и устраивалось против такой вот «войны».

Но, подчеркну еще раз, что, во-первых, об оккупации речь вести просто нелепо, а во-вторых, это были не только войска Советского Союза, но и других стран - членов Варшавского договора.

«Немало чехословацких офицеров поддерживало ввод в ЧССР войск»

Обращаю ваше внимание на то, что немалое количество чехословацких офицеров поддерживало ввод в ЧССР войск стран Варшавского договора. Эти офицеры взаимодействовали с ними, помогали, общались и т.п.

Кстати, некоторых из них я знаю лично. Они до сих пор живы-здоровы и остаются гражданами кто Чехии, кто Словакии...

Что ж, я тогда уже жил на этом свете и немножко соображал. Я смотрел телевизор, читал газеты и даже разговаривал с людьми, которые участвовали в этой военной операции.

«Почему только русские? Грузины, немцы, эстонцы, украинцы, литовцы, латыши...»

Мы, Россия, не являемся Советским Союзом. Россия же в ЧССР не вторгалась и не могла вторгнуться...

У меня есть друг, чешский офицер в отставке. Когда ему говорят, что, дескать, русские тогда вторглись в Чехословакию, он отвечает: «Почему только русские? Грузины, немцы, эстонцы, украинцы, литовцы, латыши...»

Так что и нам не надо «вестись» на всё это, и Россия не вторгалась в Чехословакию.

«ЦРУ США убило президента Альенде»

Была ли это попытка «цветной» революции? Так этот термин возник в нулевые годы начавшегося тысячелетия, поэтому, конечно, тогда никакой «цветной» революции быть просто не могло!

Это была «холодная война», которая велась разными способами, в том числе и расшатыванием режимов в странах социалистического лагеря

Например, в Венгрии в 50-е годы были такие же события, и был целый ряд других стран, где это опробовалось...

Взять Чили, где Центральное разведывательное управление США просто убило президента Альенде. Кстати, это произошло вскоре после событий в Чехословакии...

Поэтому всё, что происходило с конца Второй мировой войны вплоть до 1990 года, можно считать составными частями и действиями этого театра «холодной войны».

«Во Вьетнам приезжает агент ЦРУ и начинает подрывную деятельность»

Что касается так называемых цветных революций, так это изобретение более позднего времени, хотя черты, схожие с «холодной войной», конечно же, есть.

Кстати, я вам могу напомнить и ещё более давнюю историю. Скажем, что происходило в том же Вьетнаме, если прочитать уже довольно давний роман «Тихий американец», написанный Грэмом Грином?

Там, собственно, про то, как во Вьетнам приезжает агент ЦРУ и начинает подрывную деятельность...

«НКО стали активно использоваться после крушения Варшавского договора»

То есть это не что-то такое, что только-только появилось, нет. Это было в политической логике Запада уже давно, но недавно произошло ключевое изменение: «холодная война», во время которой всё это происходило, уже закончилась.

Но американцы и целый ряд их союзников по НАТО продолжают действовать в этой логике.

Правда, теперь они действуют несколько иными методами, уже привязанными, скажем так, к реалиям ХХI века: к интернет-пространству, к разного рода информационным технологиям, к работе через так называемые НКО...

Кстати, НКО стали очень активно использоваться как раз после крушения Варшавского договора.

«Мы не в состоянии объяснить семи миллиардам жителей планеты...»

Что касается нашей информационной политики, знаете, мы не в состоянии объяснить семи миллиардам жителей планеты то, как воспринимаем этот мир, да и это совершенно не нужно.

Для меня важно, как действуют государства, какую политику они проводят и реализуют. Невозможно решить всех задач, да и у нас внутри страны тоже есть большое количество своих проблем...

Нам надо поднимать экономику, и вообще много чего надо делать, а это требует гигантских средств.

«Для того чтобы изменить мировоззрение людей...»

У нас есть дипломатические учреждения в тех же Чехии и Словакии. Уже давно существует система Россотрудничества, которая работает достаточно эффективно.

Замечательно работает «Раша тудей», хотя ее финансирование, на мой взгляд, заставляет желать лучшего. Есть и другие системы, и все эти инструменты должен работать эффективно.

Для того чтобы изменить мировоззрение людей, которые находятся в тысячах километрах от нас, нужны огромные средства.

А делать это нарочно, чтобы где-то там кто-то что-то начал понимать... ну, мне кажется, это само по себе совершенно контрпродуктивное занятие.

«Чехи не дали разместить радары, которые работали бы против России»

Кстати, я много раз бывал и в Праге, и ездил по стране, разговаривал с ее жителями… Так вот они заинтересованы в русском туристе. Что бы там про нас ни говорили, но они заинтересованы.

Они понимают русского туриста, ждут и его, и его деньги, и поэтому они готовы нас принимать. На сегодняшний день это, наверное, самое главное для нас.

Да, и еще. Между прочим, чехи в свое время не дали разместить радары, которые работали бы против России...

Это было, мягко выражаясь, недавно. Причем это было именно чешское решение, и многие тамошние политические деятели серьезно высказываются в поддержку России и сегодня.

«И в Киеве люди думают, что мы их оккупировали. Это с трудом, но лечить можно»

То есть не надо всех так уж мерить одним аршином. Чехия - это совсем не отрезанный ломоть!

Ну а что касается того, что некоторые граждане Чехии и Словакии думают, что тогда была оккупация...

Знаете, и в Киеве люди думают, что мы их до недавнего времени оккупировали. Ну и что теперь делать? Это лечится. С трудом, но лечить можно...