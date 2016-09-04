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«Если мы начнем бездумно тиражировать телеканалы, это будет бессмысленно!»

4 сентября 2016, 19:40 [ «АН-онлайн» ]

«Если мы начнем бездумно тиражировать телеканалы, это будет бессмысленно!»
pda.fedpress.ru

Перевод телеканалов в России на цифровое вещание перенесен с 2016 года до конца 2018 года, сообщили в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям.

Вопрос: «Оцифровка телеканалов - разве это главное?»

 

Анатолий Лысенко, генеральный директор Общественного телевидения России, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России:

«Главное - это содержание»

- Нет, главное - это содержание. Если мы начнем бездумно тиражировать телеканалы, сложившиеся сегодня и практически не имеющие лица, это будет просто бессмысленно!

Нужна вдумчивая и четкая политика: какие каналы нам нужны, что государство берет на себя и т.п.

Условно говоря, государство берет на себя каналы по образованию, культуре, детский и некий информационный.

Так что телевизионную технику мы всегда сделаем, а вот то, что касается содержания и того, кто в первое время всё это будет готовить...

Также нужно выработать политику, как помочь областным и вообще мелким каналам касательно их содержания.  

По сути, требуется гигантская программа именно содержательного плана, но об этом, к сожалению, пока не говорят. 

Оксана Барковская, генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ», главный редактор дирекции документальных и общественно-политических проектов телекомпании РЕН ТВ:

«В нашей стране этот переход будет осуществляться дольше»

- Слухи о скором приходе цифрового телевидения, по-моему, сильно преувеличены. Для того чтобы это понять, достаточно отъехать от Москвы на 40-50 км.

В некоторых маленьких городках люди не очень представляют себе, что сейчас есть телевизоры с жидкокристаллическим экраном. Не думаю, что эти маленькие города в скором времени будут готовы перейти на «цифру».

Так что в нашей стране этот переход будет осуществляться дольше, чем в любой другой.

И еще. Я много общаюсь с детскими психологами, и они в один голос говорят, что дети в возрасте 10-12 лет находятся в дикой депрессии.

Они смотрят то, что предлагает наше ТВ, и получается, что для них открывается не окно в мир, а окно в ад. Все же это надо как-то регулировать...

Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения, народная артистка СССР:

«Когда отбирали нас, то говорили, что мы являемся лицом страны!»

- Если есть прогресс в науке и технике, то он должен быть и в отношении человека на экране. Там не должны появляться некие развязные люди.

Когда отбирали нас, то говорили, что мы являемся лицом страны, что входим в каждую квартиру, и все в нас должно быть прекрасно!

Человек на экране должен быть хорошо воспитанным, одетым, причесанным и т.п.

Вот и сейчас нужно проводить какой-то конкурс, чтобы в квартиры с экранов телевизоров к зрителям входили люди, а не какая-то мартышка... 

 

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СА


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«Если мы начнем бездумно тиражировать телеканалы, это будет бессмысленно!»

«Если мы начнем бездумно тиражировать телеканалы, это будет бессмысленно!»
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