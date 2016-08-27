«Либо сегодняшняя Россия – империя, восстанавливающая имперский статус, либо...»

Правительство РФ планирует потратить 4,7 миллиарда рублей на борьбу с фальсификацией истории и попытками подорвать общественно-политическую стабильность в России.

Вопрос: «Историю можно переписывать?»

Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»:

«Победа в Великой Отечественной войне – это вершина советского строя»

- История – это политика, это некая борьба мифов, которые складываются вокруг того или иного политического строя или режима, и эта политика всегда обслуживает интересы правящего класса и правящей элиты.

Когда меняется правящий класс, элита и лидер, то возникает другой миф, а предшествующий миф попросту истребляется.

Что касается исторических фактов, то их существует просто бесконечное количество, и они всегда подвергаются трактовкам. Эти трактовки как раз и являются надстройкой над фактами.

Скажем, берестяные грамоты еще ничего не говорят о сущности русской новгородской цивилизации...

Но если мы скажем, что берестяные грамоты были раньше шумерских клинописных дощечек, то этим самым поставим историю России впереди всей мировой истории!

Победа в Великой Отечественной войне – это вершина советского строя, а не победа либерального или царского строя.

Эта Победа - вершина советской цивилизации, которая состоит из массы компонентов, в том числе и компоненты насилия...

А если мы защищаем Победу в Великой Отечественной войне, то мы должны защищать Сталина, весь советский строй и советский период.

Либо сегодняшняя Россия – это империя, которая восстанавливает свой имперский статус, либо - это жалкое деидеологизированное пространство...

Дмитрий Язов, министр обороны СССР (1987-1991 гг.), маршал Советского Союза:

«А каких-то изгнанных поляков вспомнили…»

- Все мы, вспоминая прошлое, гордимся им. Музыка и спорт, космос и строительство, БАМ и Победа – этим мы действительно гордимся! А вот к пересмотру истории, естественно, я отношусь с горечью.

Вот мы теперь почему-то празднуем 4-е ноября, так называемое освобождение Москвы от поляков - совершенно «грандиозное» событие, но ведь были у нас в истории и более значительные сражения...

Например, победы на Куликовом поле и в Полтавской битве. Почему же тогда мы их не празднуем?

А почему не празднуем победу в битве под Москвой 1941-го года? Если бы не она, то и нашего государства не было!

Несколько лет назад мы сделали учебник, вернее, нам его сделали, где такой величайший полководец, как Жуков, и не упоминается, а ведь наше поколение добилось таких вершин!

А каких-то изгнанных поляков вспомнили…

Сергей Лукьяненко, писатель:

«Можно вспомнить тысячи красноармейцев, убитых и расстрелянных...»

- Если начать заниматься мифотворчеством, то любая страна может найти в своей истории такие печальные моменты, которые можно демонизировать, обвинив в них соседей, и получить от этого политические, моральные и другие преференции.

Думаю, что России действительно следует подумать о том, что вставать в позу обиженной страны иногда бывает очень выгодно и удобно.

По-моему, пропагандистская работа у нас ведется очень плохо. Скажем, когда поляки предъявляют нам претензии о Катыни, можно вспомнить тысячи красноармейцев, убитых и расстрелянных в 20-е гг. в польском плену.

Но заниматься огульным охаиванием, естественно, нельзя. Надо не переписывать историю, а знать ее и уметь использовать на благо страны и нынешнего момента.

Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения, народная артистка России:

«Очень важно, чтобы следующие поколения делали выводы!»

- Нельзя ничего менять и переписывать. Какая история была, таковой она и должна остаться со всеми своими плюсами и минусами.

Но ее надо знать, поэтому и нужна правда, горькая или нет, и обязательно факты, - это и будет настоящей историей государства!

И очень важно, чтобы следующие поколения делали из нее выводы!

А если историю начать переписывать, то получится сказка про белого бычка, потому что можно насочинять всё, что душе угодно...