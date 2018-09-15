Эксперты назвали страны с самыми нездоровыми кухнями

Большинство туристов во время путешествий любят попробовать что-нибудь интересное из национальной кухни. И возвращаются на родину с набранными килограммами или того хуже - с проблемами с желудком. Мало кто может устоять перед запахом жареного мяса или жареной картошки. Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

В Чехии гостей угощают запеченной рулькой, кнедликами или утопенцами, сочно-сладкими десертами. Калорийность этих национальных чешских блюд зашкаливает.

В Германии среди калорийных национальных блюд - свиная рулька, колбаски и сосиски, шницель, картофельный салат, шварцвальдский вишневый торт. В основном при приготовлении мясных деликатесов используется свинина. И немного мяса птицы и говядины. Как в Чехии, в Германии предпочитают запивать еду пивом. А вот овощей и фруктов в рационах чехов и немцев недостаточно, - сообщает РИА Новости.

Бельгия знаменита, в первую очередь, шоколадом, вафлями и картофелем фри. Бельгийцы едят это в большом количестве.

Большое количество людей с излишним весом можно встретить в Венгрии. Это можно понять, отведав традиционные венгерские блюда гуляш, мясо по-будапештски, запеченные макароны с мясом.

В странах Аравийского полуострова и Ближнего Востока еда довольно здоровая. Арабы едят салаты из свежих овощей, тушеную говядину, баранину, хумус, бобовые. Но есть у них и жирные бульоны, люля-кебаб. Знаменитые восточные сладости, такие как пахлава, нуга, печенье из фиников, при чрезмерном потреблении могут негативно повлиять на здоровье.