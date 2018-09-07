Советы грибникам: как правильно собрать урожай

Ни для кого не секрет, что первая половина осени традиционно считается грибным сезоном. В это время любители «тихой охоты» вооружаются корзинками и ножами на поиски лесных даров. Однако перед тем как отправиться в лес, необходимо знать пару секретов.

Для начала необходимо предварительно выбрать маршрут, куда вы отправитесь за грибами. Лучше всего воспользоваться сарафанным радио: поспрашивайте у своих знакомых, какую локацию выбрать.

После того, как выбрали место, подготовьте снаряжение. Старайтесь полностью закрыть своё тело во избежание встреч с насекомыми и острыми ветками. Ваша подошва должна быть плотной, и не забудьте про головной убор. Пусть это будет шляпа или панамка с широкими полями. Одежду лучше взять непромокаемую, желательно белого или красного цветов. От камуфляжного костюма стоит отказаться: вас могут не обнаружить, если вы потеряетесь.

Кроме этого, захватите с собой заряженный мобильный телефон, спички, нож, корзинку, воду и продукты. Перед поездкой в лес рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды.

Самое лучше время для сбора грибов – раннее утро. Во-первых, блестящие от росы грибы хорошо видно в траве и листьях. Во-вторых, они более свежие и плотные, вдобавок хранятся дольше других. В-третьих, у вас больше шансов найти «богатую» поляну.

Чтобы не заблудиться, старайтесь по возможности запоминать как можно больше знаковых предметов: водоёмов, необычных деревьев, камней и т.д. Это может облегчить вам дорогу обратно.

Собирать грибы можно двумя способами. Некоторые грибники срезают продукт ножом, другие - выкручивают его целиков из земли. Причём сторонники первого метода утверждают, что выкручивать плодовое тело из земли нельзя, так как повреждаются нити грибницы. В результате чего на поляне их будет меньше расти.

Для удачного похода нужно знать особенные места. Например, породы с широкими шляпками ценят простор, следовательно, их следует искать на полянах и вдоль тропинок. Много видов грибов растёт с северной стороны под деревьями. Специалисты утверждают, что каждый гриб имеет своё любимое место. Маслята любят сосенки, подосиновики – осины, подберёзовики предпочитают одноимённые деревья.

Прежде чем сорванный продукт положить в лукошко, для начала нужно аккуратно очистить его от земли, а потом снять с шляпки слизистую кожицу. Класть грибы правильнее шляпками вниз: так они лучше сохраняются.

Опытные грибники также советуют брать с собой для удобства палку средней длины и с ее помощью приподнимать траву и листочки. Никогда не топчитесь возле грибов: листва утрамбовывается, и молодняку будет сложно выбраться наверх.

Ни в коем случае нельзя собирать грибы, которые растут рядом с дорогой. Также стоит избегать мест рядом с заводами, фабриками и т.д. Грибы впитывают вредные вещества, в результате чего вы рискуете получить серьёзное отравление, в том числе со смертельным исходом. Собирайте только те, которые вы хорошо знаете. Если вы не уверены, что они не принесут вам никакой опасности, то лучше не брать их. Также не рекомендуется собирать грибы, покрытые плесенью.

Специалисты утверждают, что в пищу годятся только молодые грибы, у которых шляпки полностью не раскрыты или раскрыты частично. Если шляпка у гриба выгнута, как купол, это означает, что он выпустил свои споры, и в нём формируется яд.

После того, как собран урожай, его нужно в этот же день обработать: помыть, почистить, заморозить или переработать. Хранится этот вид продукта не более 3-х дней в холодильнике.

Самое главное - бережно относитесь к грибным местам. В таком случае они еще долго будут радовать вас большим урожаем.