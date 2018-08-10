Лицо корпорации и ее тату: зачем Яна Ганник выбила букву «Т»?

В последнее время татуировки стали настоящей всеохватывающей модой, если не сказать эпидемией. Кажется, встретить взрослого человека без татуировки уже сложнее, чем ее счастливого обладателя. Цветы, вычурные завитушки и пантеры у девушек, призванные символизировать брутальность изображения (вплоть до черепов) у представителей сильного пола - при всем богатстве выбора, обычно предпочтения колеблются внутри этого поля вариантов.

Однако все-таки банальщиной дело далеко не ограничивается. Хватает и оригинальных тату. Причем речь не о той оригинальности, которая равносильна эксцентричности, как у молодого норвежца, набившего себе татуировку из Макдональдса. Мы имеем в виду глубокую концептуальную продуманность тату, их связь не с модными тенденциями и желанием казаться мужественнее и женственнее, чем ты есть на самом деле, а с глубинными вечными ценностями. Так, журналист Юрий Дудь вытатуировал на руках имена своих детей, шоумен Павел Воля украсил изображением детей грудь. Многие российские и зарубежные футболисты, вплоть до Лионеля Месси, посвящают тату своей приверженности христианству. А боксер Александр Поветкин, напротив, придерживается дохристианской веры, так называемого славянского «родноверия», свидетельства чего также можно найти на его теле.

Еще одно набирающее популярность направление - корпоративные татуировки. Их смысловое послание более насыщенно и продуманно, чем может показаться на первый взгляд. Это не только сигнал о лояльности для самой компании, но и внешняя информация партнерам и потребителям: компания настолько солидна, надежна и настроена на многолетнюю работу, что ее сотрудники считают вполне приемлемым нанести ее символику на свое тело фактически на всю жизнь. За рубежом, где зародился феномен корпоративных тату, им отдают дань как обычные сотрудники, так и тузы из колоды топ-менеджмента (Ренцо Россо, основатель знаменитого бренда Diesel, нанес на шею изображение индейца, являющееся логотипом этого бренда).

Пришли корпоративные тату и в нашу страну. Например, Илья Петров, digital-директор Nike в России, набил эмблему компании еще до прихода туда на работу, будучи сотрудником сотрудничавшего с Nike digital-агентства. А недавно Яна Ганник, директор по маркетингу банка «Точка», вытатуировала на руке эмблему своего банка - букву Т. Сама Ганник так высказалась об этом поступке: «В первую очередь это не какой-то внешний жест. Речь исключительно о моем собственном мироощущении, для которого моя работа - одна из незыблемых фундаментальных основ. Но если люди, глядя на мое тату, будут убеждаться, что наш банк это не просто мимолетная делянка случайных людей, а настоящий выбор и дело жизни - я только порадуюсь. Банк "Точка" и Яна Ганник, точнее, любой сотрудник с любым именем, не существуют порознь. Это единое целое. Только компания, основанная на такой философии, может быть привлекательна».

Видимо, то, о чем говорит Яна Ганник, в краткосрочной перспективе станет основой новой российской корпоративной культуры. И татуировки сотрудников с изображением родных (уже без кавычек) брендов - лишь один из ее элементов.