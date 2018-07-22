Очень стройная актриса рассказала о пользе малины при гипертонии

Хорошие медики не только назначают пациентам лечение таблетками, но и рекомендуют соблюдать правильную диету при разных заболеваниях. Известно, что при гипертонии лучше отказаться от солений и копченостей. Сейчас люди интересуются правильным питанием.

Актриса Любовь Толкалина выложила в Инстаргам фото - на блюде - малина. Звезда написала о пользе этой ягоды: "Польза малины при простудных заболеваниях известна всем. ... а вы знали, что при малокровии, гипертонии и заболеваниях кишечного тракта польза малины неоценима. Регулярное употребление ягод улучшает цвет кожи, укрепляет иммунитет, стимулирует мускулатуру кишечника и улучшает пищеварение". Ягодки у Толкалиной свежие-свежие. "С куста!!!! от винта!!!!!", - говорит Люба.

"Разжижает кровь - как ацетилсалициловая кислота", "Малина так же полезна тем, кто хочет похудеть!", "поднимает настроение!!!", - добавляют в комментариях поклонники актрисы (Орфография и пунктуация автора сохранены", и благодарят: "Любушка любимая!! Народную мудрость в массы!!".

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)20 Июл 2018 в 12:35 PDT



Толкалина - обладательница стройной фигуры. Худышка Люба помогла стать стройной и своей единственной дочери Марии Кончаловской. Маша в детстве была девочкой с пухлыми щечками, а сейчас стала тоненькой, как мама.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)15 Июл 2018 в 10:56 PDT

Медики считают ягоды очень полезной едой для организма человека. Особенно важно правильно выбирать продукты, способствующие хорошей работе мозга. Черника и авокадо в рационе человека помогают на долгие годы сохранить работоспособность и память.