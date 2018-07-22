Очень стройная актриса рассказала о пользе малины при гипертонии
22 июля 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Хорошие медики не только назначают пациентам лечение таблетками, но и рекомендуют соблюдать правильную диету при разных заболеваниях. Известно, что при гипертонии лучше отказаться от солений и копченостей. Сейчас люди интересуются правильным питанием.
Актриса Любовь Толкалина выложила в Инстаргам фото - на блюде - малина. Звезда написала о пользе этой ягоды: "Польза малины при простудных заболеваниях известна всем. ... а вы знали, что при малокровии, гипертонии и заболеваниях кишечного тракта польза малины неоценима. Регулярное употребление ягод улучшает цвет кожи, укрепляет иммунитет, стимулирует мускулатуру кишечника и улучшает пищеварение". Ягодки у Толкалиной свежие-свежие. "С куста!!!! от винта!!!!!", - говорит Люба.
"Разжижает кровь - как ацетилсалициловая кислота", "Малина так же полезна тем, кто хочет похудеть!", "поднимает настроение!!!", - добавляют в комментариях поклонники актрисы (Орфография и пунктуация автора сохранены", и благодарят: "Любушка любимая!! Народную мудрость в массы!!".
Толкалина - обладательница стройной фигуры. Худышка Люба помогла стать стройной и своей единственной дочери Марии Кончаловской. Маша в детстве была девочкой с пухлыми щечками, а сейчас стала тоненькой, как мама.
Медики считают ягоды очень полезной едой для организма человека. Особенно важно правильно выбирать продукты, способствующие хорошей работе мозга. Черника и авокадо в рационе человека помогают на долгие годы сохранить работоспособность и память.
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