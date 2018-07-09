Диетологи пояснили причину массового ожирения Россиян

На сегодняшний день порядка 40% россиян испытывают проблемы с избыточным весом в возрасте 19-60 лет. Диетологи говорят, что проблема избыточного питания в современном мире возникла в связи с изменившимся темпом жизни.

В России очень любят готовить мясо, взрослые и дети чаще одного раза в неделю потребляют колбасы и сосиски и редко едят рыбу, овощи и фрукты.

Современные жители мегаполиса перестают есть натуральные, цельные продукты. В связи с тем, что ритм жизни очень ускорился, и уменьшилась доля сельского хозяйства, мы начинаем есть огромное количество быстро приготовляемых продуктов, очень плохих по качеству. Это и приводит как раз к ожирению, связанному с сопутствующим заболеванием, пишет НСН.

Изменения в самом сельском хозяйстве приводят к тому, что качество самих продуктов ухудшается. Плюс ко всему современный человек потребляет огромное количество сахара и животных жиров. Неправильный рацион питания и малоподвижный образ жизни становятся главной причиной лишних килограммов.