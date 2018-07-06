Как выглядеть на все 100 и не разориться?

Самый банальный, но он же самый рабочий, способ отлично себя чувствовать и также хорошо выглядеть – вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Причём, в каком бы возрасте вы не начали это делать – результат, при должной дисциплине, не заставит себя долго ждать. Но как это часто бывает, для того чтобы даже совершить банальную пробежку в вашем гардеробе может не оказаться подходящих вещей! Впрочем, не нужно думать, что придётся потратить кучу времени и денег на минимальный набор для похода в зал.

Конечно, если вы сразу после душевного порыва начать тренироваться с завтрашнего дня, рванёте в один из фирменных магазинов спортивной одежды, то можете ужаснуться – банальные набор из футболки, шорт и кроссовок, которые вы будете надевать 2-3 раза в неделю, могут стоить как хорошее платье или даже костюм. Поэтому если уж решили жить рационально, то пора и тратить с умом. В этом вам, конечно же, помогут различные промо-акции, скидки и интернет-магазины.

А чтобы не тратить кучу времени на мониторинг всех предложений можно, например, воспользоваться порталом buykers.com. На этой страничке собраны предложения о скидках чуть ли не всех существующих в России магазинов, в совершенно разных категориях. Так что можно сначала зайти туда, выбрать выгодные предложения по любимым брендам или интернет-магазинам, и уже только после этого отправляться за покупками, зная, что вы не переплатите за товар.

Но для начала сразу несколько советов. Чтобы не разочароваться шоппинге, выбирайте сразу несколько товаров и, если не уверены, разных размеров, а оплату производите только после того как примерите одежду. Большинство онлайн-магазинов подобную услугу предоставляют.

Первое о чём стоит задуматься, когда решил заняться тренировками – это обувь. От того насколько она будет удобной зависят ваши успехи. Главные параметры – это то, как она фиксирует голеностоп, удобно ли в ней вашей ноге и насколько она тяжёлая. С помощью buykers.com узнаём, что у Adidas сейчас распродажа до 50% на мужские и женские кроссовки. Так, например, можно купить яркие и стильные женские ESSENTIAL FUN 2.0 за 2390 руб. вместо 4390 руб. Для мужчин подойдут, например, ESSENTIAL STAR 3 по 2690 руб. вместо 4990 руб. Сумели сберечь 2-2,3 тыс.

Дальше у нас в списке верхняя одежда. Заниматься в старых «трениках», шортах и вытянутой безразмерной хлопковой футболке тоже можно, но не так удобно и практично. Лучше подобрать что-то легкое, из спортивной синтетики. Почему? Одежду после занятий нужно стирать, а натуральные материалы менее износостойки, чем искусственные. Итак, узнаем, что у Спортмастера скидка до 50% на спортивную одежду. Для мужчин будет отличный выбор шорт Nike Training и футболки Nike Pro Cool Compression – обе вещи хорошо отводят влагу и гарантируют воздухопроницаемость. Каждая по 1099 руб., а без скидки 2199 руб. Для сравнения, на официальном магазине производителя самая дешёвая спортивная футболка стоит 1280 руб. и это тоже уже со скидкой. Получается, сэкономили ещё 2,2 тыс. Что касается женщин, то тут можно обратить внимание на спортивные бра – вариант для тех, кто не хочет мучиться с подбором спортивного нижнего белья. Для чистоты эксперимента возьмём того же производителя – бра Nike Pro Victory Compression всего за 999 руб. (вместо 1999 руб.) и легинсы Nike Pro за 1399 руб. (без скидки 2799 руб.). Экономия 2,4 тыс.

В итоге мы потратили чуть меньше 5 тыс. руб. на 3 вещи от известных брендов, не выходя из дома и не потратив времени, которое уготовано тренировке. При этом можно делать выбор в пользу менее раскрученных марок, таких как, например, ASICS при выборе кроссовок или Demix при выборе одежды – в таком случае сэкономить получиться ещё больше.

Либо ещё вариант – можно отправиться за спортивным гардеробом в один из крупных интернет-магазинов по продаже вещей. Например, все эти спортивные бренды можно купить по доступному прайсу, если использовать в Lamoda промокод. Главное вовремя только себя остановить и не купить лишнего, ведь цены действительно радуют глаз!

В принципе, набора из кроссовок и верхней одежды для начала достаточно, но если вы поймали кураж от шоппинга, то лучше переключиться с тряпок и обратить внимание на книги. В онлайн-магазинах тоже можно найти по скидке очень полезный материал, который поможет улучшить самочувствие. Условно, почитать того же Бубновского или же советы фитнес-гуру как правильно питаться и с чего начать тренировки. А чтобы чтение было ещё полезней – стоит поискать скидочные промо-коды на buykers.com

Для гиков можно также отправиться на AliExpress за покупкой какого-нибудь фитнес-трекера. Неплохим выбором окажутся устройства под марками Huawei, Xiaomi или Amazfit. Почти все модели в пределах 3-4 тыс. руб. умеют считать шаги, меряют пульс и потраченные калории. Если же не хочется ждать нескольких недель, и переживать сертифицированный ли товар в итоге получите, или вы уже поспорили, что пробежите стометровку за 12 секунд то, можно использовать на площадке электронных товаров Ситилинк купон и забрать нужный товар в тот же день!

В целом, начать вести здоровый образ жизни вообще не требует вложений – лишь бы была сила воли и чёткое понимание, что эта история не на один день, тогда выглядеть на все 100 в любом возрасте не составит проблем.