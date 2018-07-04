Эксперты ESET дали «туристические» советы, как не пролететь в отпуске

Наконец-то лето, отпуск, море! Едем на заслуженный отдых подальше от дома, быта, забот и звонков с работы. С собой – купальники, вьетнамки, а также смартфоны и ноутбуки – надо же где-то сохранять яркие фото или развлекаться в ожидании перелета.



Так рассуждают многие будущие «отпускники», среди них – Елена Светлова. Без гаджетов отпуск для Елены и ее семьи невозможен, и она хочет выяснить, как обезопасить свои устройства и личные данные на отдыхе. На вопросы Елены отвечают эксперты антивирусной компании ESET Russia.

Е.С.: Какие вы предложите общие рекомендации или основные правила по безопасности устройств в отпуске?

- Основное и универсальное правило – оставьте ненужные гаджеты дома, а с собой возьмите только самое необходимое. Если решили взять с собой не только «кнопочный» мобильник для связи, предлагаем три простых совета:

- Сделайте резервные копии всей важной информации с тех устройств, которые поедут с вами на отдых.

- Сохраняйте бдительность, придерживайтесь на отдыхе тех же правил безопасности, которые соблюдаете дома – не оставляйте устройства без присмотра, не качайте подозрительные файлы и т.д.

- Установите на все устройства комплексный антивирус.

Е.С.: В поездке можно сэкономить на интернете, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Безопасно ли это?

- Бесплатный Wi-Fi нередко используют в своих целях злоумышленники. Даже если у них не будет доступа к информации на вашем устройстве, они смогут перехватить те данные, которые вы отправляете вовне или получаете в интернете. И это серьезная опасность – особенно если вы входите в интернет-банк или вводите пароль от электронного кошелька. Вскоре на счетах может не оказаться денег.

По возможности не пользуйтесь бесплатным Wi-Fi на отдыхе. Если все-таки пользуетесь, ограничьтесь интернет-серфингом, не вводите логины и пароли от онлайн-банка, электронной почты, веб-магазинов и других важных ресурсов. И, конечно, не проводите оплаты, денежные переводы, не пользуйтесь онлайн-кошельками.

Е.С.: Я слышала, что «чекиниться» тоже небезопасно. Почему так? Ведь хочется поделиться с друзьями своими эмоциями от отдыха...

- Фото с геолокационной меткой (и даже без нее) в социальных сетях – это сигнал для воров о том, что сейчас вас нет дома. Лучше оставить рассказы об отдыхе и фотографии до личной встречи с близкими друзьями – выложите фотоотчет об отпуске после возвращения. Или хотя бы закройте свои страницы в соцсетях от посторонних: измените настройки просмотра фотоальбомов и отключите возможность поиска вашего аккаунта по электронной почте или номеру телефона.

Е.С.: Когда искала билеты на самолет, удивилась – один сайт был, вроде, популярный, с репутацией, но название чуть другое. Бронировать там побоялась.

- Правильное решение. Такие поддельные сайты – инструмент фишинга, мошенничества с личными данными. Бронируя билеты на самолет, гостиницы, экскурсии и другие сервисы на поддельных сайтах, вы как минимум отправите деньги в никуда. В худшем случае вас попросят ввести данные банковской карты (для регистрации, оплаты и т.д.), а затем воспользуются этими данными, чтобы снять деньги с ваших счетов.

Мошенники могут получить доступ к вашим данным и в том случае, если вместо регистрации вы решили войти с помощью электронной почты или аккаунта в соцсетях.

Опасайтесь не только поддельных сайтов, но и подозрительно низких цен. Проверяйте такие «спецпредложения» через обычный поиск на сайте компании, от которой они якобы исходят.

Возможны различные схемы, чтобы выведать личные сведения у человека, который настроился на отпуск и потерял бдительность. Например, мошенники предлагают пройти опрос в обмен на приятный приз или поучаствовать в розыгрыше бесплатных авиабилетов. В результате манипуляций вы окажетесь на вредоносном сайте.

Вывод прост: будьте бдительны и в меру недоверчивы. А комплексный антивирус с функцией «Антифишинг» защитит ваши личные данные и деньги.

Позаботьтесь о надежной защите гаджетов в поездке и наслаждайтесь отдыхом. Хорошего отпуска!