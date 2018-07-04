Туроператор «Натали Турс» начал аннулировать все туры, которые ранее забронировали российские турагентства и туристы. Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннуляции всех подтвержденных туров в эфире радиостанции «Эхо Москвы». "Натали-Турс" с 30 июня отменяет несколько чартеров

По его словам, «из-за негативной информации» компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами, и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала сообщение, что с 30 июня туроператор «Панорама Тур»(юридическое лицо «Натали Турс») отменяет шесть чартерных рейсов. «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами», — сказал глава турфирмы.

Воробьев в интервью РБК сегодня заверил, что туроператор пока не приостанавливает свою деятельность. В 13:00 мск, как он пообещал, топ-менеджеры компании обсудят схему возврата клиентам средств за аннулированные туры. Детали выплаты будут сообщены в 15:00 мск на пресс-конференции в офисе «Натали Турс».​