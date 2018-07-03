Злоупотребление загаром может вызвать зависимость

Риск для человека впасть в зависимость от ультрафиолета, как признают учёные, подобен наркотической зависимости. Наибольшую опасность несёт людям искусственный загар в солярии, - сообщает kp.ru. Медики дали рекомендации, как правильно загорать

В США исследователи из университета Уэйк-Форест провели анализ данных о состоянии здоровья нескольких сотен посетителей соляриев. Любители искусственного загара прошли стандартные психологические тесты.

По результатам опроса, обладатели бронзового загара оказались склонны к депрессии, тревоге и употреблению алкоголя с никотином. Пропустив сеанс, они чувствовали себя разбитыми и несчастными.

Оказывается, доза УФ-лучей воздействует на человека как «солнечный наркотик», в результате чего выделяются эндорфины, вырабатывающие у человека положительные эмоции. При этом в большинстве случаев зависимость к загару проявляется у светлокожих людей.

Учёные подчеркнули, что злоупотребление загаром может привести к развитию меланомы - рака кожи. Рекомендуется посещать солярий не чаще одного раза в две недели и загорать под специальной лампой не более пять минут.

При этом специалисты не отрицают, что ультрафиолет в умеренных количествах полезен для здоровья. Если совсем не бывать на солнце, это может привести к критичному недостатку витамина D.