Эксперты рассказали, где лучше отдохнуть этим летом

Эксперты рассказали, в каких странах комфортнее отдохнуть этим летом. Много россиян выбирают отдых в Крыму и на курортах Краснодарского края. За границу едут, в первую очередь, в Турцию.

По данным турагентств, на эту страну приходится до 80% запросов и продаж, - сообщает РИА Новости. Как говорят специалисты, самое хорошее сочетание цены, качества и комфортной погоды — на Эгейском побережье Турции. Это курорты Бодрум и Мармарис.

Комфортным считается климат и на Канарских островах (Испания). Постоянные гости островов Тенерифе и и Гран-Канария делятся впечатлениями. На Канарах никогда не бывает жары и духоты: даже если температура поднимается выше плюс 30, помогает прохладный ветер с океана.

Лазурный Берег по популярности у российских туристов уступает во Франции лишь Парижу.

Среди недорогих стран с наиболее комфортным климатом эксперты также называют Хорватию и Черногорию.