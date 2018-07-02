Эксперты рассказали, где лучше отдохнуть этим летом
2 июля 2018, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты рассказали, в каких странах комфортнее отдохнуть этим летом. Много россиян выбирают отдых в Крыму и на курортах Краснодарского края. За границу едут, в первую очередь, в Турцию.
По данным турагентств, на эту страну приходится до 80% запросов и продаж, - сообщает РИА Новости. Как говорят специалисты, самое хорошее сочетание цены, качества и комфортной погоды — на Эгейском побережье Турции. Это курорты Бодрум и Мармарис.
Комфортным считается климат и на Канарских островах (Испания). Постоянные гости островов Тенерифе и и Гран-Канария делятся впечатлениями. На Канарах никогда не бывает жары и духоты: даже если температура поднимается выше плюс 30, помогает прохладный ветер с океана.
Лазурный Берег по популярности у российских туристов уступает во Франции лишь Парижу.
Среди недорогих стран с наиболее комфортным климатом эксперты также называют Хорватию и Черногорию.
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