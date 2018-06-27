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Меган Маркл обвинили в неуважении к королеве
27 июня 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
Всевидящие и всеведущие пользователи социальных сетей уличили новоиспеченную герцогиню Суссекскую Меган Маркл в неуважении к королеве из-за неправильно скрещенных ног на фотоснимке.
Во время торжественной церемонии вручения наград молодым лидерам, проходившей в Букингемском дворце Меган Маркл скрестила ноги так, что стопы оказались направлены к королеве Елизавете II. Это и вызвало праведный гнев знатоков королевского этикета.
«Герцогиня Суссекская неправильно скрестила ноги. Какое неуважение к королеве! Все королевские особы либо скрещивают лодыжки, либо наклоняют обе ноги в сторону», - поспешили возмутиться комментаторы. Некоторые особо рьяные блюстители даже посоветовали королеве отправить Маркл на курс королевского этикета.
«Представительницы королевской семьи могут только наклонять ноги в сторону при условии, что долго сидят на одном месте», - подтвердил эксперт по этикету Мика Мейер. Однако в сети можно найти фотографии и принцессы Дианы, и герцогини Кейт Миддлтон, где они сидят со скрещенными ногами, пишет Lenta.ru.
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