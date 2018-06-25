Омичка спела хит Егора Летова как русскую народную песню
25 июня 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
В сети набирает просмотры ролик, героиней которого стала жительница Омска Дарина Феокритова. Девушка оделась в национальный русский костюм и исполнила хит Летова «Все идет по плану».
Омичка Дарина Феокритова работает старшим инженером пожарной безопасности на производстве. Свободное время девушка уделяет пению, причем, как указано на ее странице в соцсетях, в сферу ее увлечений входят аутентичный фольклор и творчество Егора Летова, лидера известной сибирской панк-группы «Гражданская оборона».
В ролике Дарина соединила фольклор и «Гражданскую оборону», перепев бессмертный хит Егора Летова «Все идет по плану» в русской народной манере. Впечатление усиливает традиционный русский костюм, в который одета девушка. Комментаторы отмечают, что в таком исполнении хит панк-рока звучит на удивление гармонично, передает RT.
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