Омичка спела хит Егора Летова как русскую народную песню

В сети набирает просмотры ролик, героиней которого стала жительница Омска Дарина Феокритова. Девушка оделась в национальный русский костюм и исполнила хит Летова «Все идет по плану».

Омичка Дарина Феокритова работает старшим инженером пожарной безопасности на производстве. Свободное время девушка уделяет пению, причем, как указано на ее странице в соцсетях, в сферу ее увлечений входят аутентичный фольклор и творчество Егора Летова, лидера известной сибирской панк-группы «Гражданская оборона».

В ролике Дарина соединила фольклор и «Гражданскую оборону», перепев бессмертный хит Егора Летова «Все идет по плану» в русской народной манере. Впечатление усиливает традиционный русский костюм, в который одета девушка. Комментаторы отмечают, что в таком исполнении хит панк-рока звучит на удивление гармонично, передает RT.