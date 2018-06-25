Эксперты назвали причину большого размера обуви Меган Маркл

Эксперты по моде и королевскому этикету открыли секрет, почему герцогиня Суксесская Меган Маркл для выхода на светские мероприятия всегда надевает туфли на размер больше собственного.

«Для мероприятий или красной ковровой дорожки знаменитости всегда выбирают обувь на один-два размера больше их собственного. У этого есть причина: так они избегают мозолей. Нет ничего ужаснее неудобных туфель, мы все когда-то с этим сталкивались. когда звезды вроде Меган проводят долгое время на каблуках, их ноги распухают», - объяснила расстояние между задней частью туфель и пяткой герцогини модный эксперт Гарриет Дейви.

Чтобы избежать мозолей на ногах, если придется провести долгое время на каблуках, следует выбрать туфли на один-два размера больше и подложить вату или кусочек ткани. Когда размер стопы увеличивается, подкладку вынимают, пояснила эксперт.

Используют звезды и еще одну хитрость – приклеивают туфли к колготкам прозрачными подушечками-стикерами, чтобы обувь не соскальзывала со стопы во время ходьбы, сообщает Lenta.ru.