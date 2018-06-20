Эксперты подсчитали животных, убитых ради образов Виктории Бекхэм
20 июня 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Известная певица и дизайнер Виктория Бэкхем неоднократно подчеркивала, что в ее гардеробе нет вещей из натурального меха. Однако модные эксперты не спешат записывать модницу в ряды «зеленых».
Эксперты подсчитали количество животных, отдавших свои жизни на кожаную обувь и аксессуары знаменитости. По их утверждениям, стильные образы Виктории Бэкхем стоили жизни 130 крокодилам, 43 страусам, 780 ягнятам и 600 телятам.
Кроме того, известно, что звезда обожает вещи из кожи экзотических животных. Красивыми туфлями, сумками, куртками, перчатками и ремнями обеспечили Викторию 313 ящериц, 16 бизонов и 63 козла. Сумочку личного бренда Виктории Бэкхем, сделанную из кожи питона, эксперты тоже посчитали, сообщает «Свободная пресса».
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