Эксперты подсчитали животных, убитых ради образов Виктории Бекхэм

Известная певица и дизайнер Виктория Бэкхем неоднократно подчеркивала, что в ее гардеробе нет вещей из натурального меха. Однако модные эксперты не спешат записывать модницу в ряды «зеленых».

Эксперты подсчитали количество животных, отдавших свои жизни на кожаную обувь и аксессуары знаменитости. По их утверждениям, стильные образы Виктории Бэкхем стоили жизни 130 крокодилам, 43 страусам, 780 ягнятам и 600 телятам.

Кроме того, известно, что звезда обожает вещи из кожи экзотических животных. Красивыми туфлями, сумками, куртками, перчатками и ремнями обеспечили Викторию 313 ящериц, 16 бизонов и 63 козла. Сумочку личного бренда Виктории Бэкхем, сделанную из кожи питона, эксперты тоже посчитали, сообщает «Свободная пресса».