Ученые создали алгоритм потребления кофе

Ученые из США создали систему, где подробно описан график и количество употребления кофе для каждого человека. Следуя разработанному алгоритму, человек никогда не переборщит с количеством кофеина в день и будет здоров.

Специальный алгоритм помогает рассчитать точную дозу кофеина для конкретного человека, чтобы поддерживать его работоспособность, но при этом избежать негативных последствий употребления кофе — бессонницы, тошноты и проблем с сердцем. Многие люди ошибочно связывают бодрящие свойства кофе с количеством выпитых порций. Чем больше кружек в день выпиваешь, тем энергичнее ты становишься. Со временем этих порций становится мало, и человек начинает превышать дневную дозу, вредя организму, отмечает сайт Ридус.

Поэтому, чтобы с организмом все было в порядке, следует придерживаться новой системе, которая основывается на основных показателях здоровья человека. Алгоритм основан на математической модели, которая оценивает связь между недостатком сна, уровнем кофеина в организме и результатами стандартных тестов на скорость реакции.

Стоит отметить, что составленный график основан на прошлых исследованиях, в которых ученые сравнивали, как разные дозы кофеина в зависимости от времени употребления влияли на организм человека.