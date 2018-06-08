Ученые создали алгоритм потребления кофе
8 июня 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из США создали систему, где подробно описан график и количество употребления кофе для каждого человека. Следуя разработанному алгоритму, человек никогда не переборщит с количеством кофеина в день и будет здоров.
Специальный алгоритм помогает рассчитать точную дозу кофеина для конкретного человека, чтобы поддерживать его работоспособность, но при этом избежать негативных последствий употребления кофе — бессонницы, тошноты и проблем с сердцем. Многие люди ошибочно связывают бодрящие свойства кофе с количеством выпитых порций. Чем больше кружек в день выпиваешь, тем энергичнее ты становишься. Со временем этих порций становится мало, и человек начинает превышать дневную дозу, вредя организму, отмечает сайт Ридус.
Поэтому, чтобы с организмом все было в порядке, следует придерживаться новой системе, которая основывается на основных показателях здоровья человека. Алгоритм основан на математической модели, которая оценивает связь между недостатком сна, уровнем кофеина в организме и результатами стандартных тестов на скорость реакции.
Стоит отметить, что составленный график основан на прошлых исследованиях, в которых ученые сравнивали, как разные дозы кофеина в зависимости от времени употребления влияли на организм человека.
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