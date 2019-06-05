На юге Москвы у безработного угнали джип за 7 млн рублей

На юге Москвы в минувший вторник, 4 июня, у безработного гражданина угнали дорогостоящий автомобиль. Согласно последней информации источников, сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей.

Молодой безработный мужчина накануне обратился в полицию с заявлением о пропаже автомобиля. По его словам, машина была похищена от дома номер 26 на Каширском шоссе, передает ТАСС.

К настоящему моменту по факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность угонщика, а также пытаются узнать, где сейчас находится транспортное средство.