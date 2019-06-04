В Москве объявили карантин из-за бешенства животных

В Москве объявили о карантине в связи с обнаружением домашнего животного, заболевшего бешенством. Меры предосторожности затронут район Выхино-Жулебино и продлятся до 24 июня.

«В связи с поступлением из министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области результатов эпизоотологического расследования, свидетельствующих о выявлении … случая заболевания бешенством домашнего животного, ранее содержавшегося на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы, ... установить карантин на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы до 24 июля 2019 г», - сказано на официальном сайте главы города.

На время карантина в районе Выхино-Жулебино запрещено проводить выставки животных, организовывать покупку-продажу домашних животных, а также вывозить питомцев за пределы района, передаёт АГН «Москва».