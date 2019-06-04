Трое детей без вести пропали в Калининграде

Уточняется, что без вести пропали Софья Кушнир 2008 года рождения и Никита Кушнир 2009 года рождения, которые проживают на улице Ефремова, а также Анастасия Коваленко 2006 года рождения, проживающая на улице Горького. Накануне в 17 часов по местному времени все они ушли из дома и до настоящего момента не вернулись.

В УМВД попросили всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, позвонить в полицию, сообщает сегодня РИА "Новости"