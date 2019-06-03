В Шереметьево контрабандист попытался провести 33 алмаза в носке

В аэропорту Шереметьево контрабандист попытался провести в носке 33 алмаза, а также ювелирные изделия. Теперь мужчина предстанет перед Химкинским городским судом.

Сообщается, что мужчина на территории другой страны получил от подельника 33 огранённых природных алмаза и несколько ювелирных украшений. Пронести контрабанду через сотрудников таможни мужчина решил в носке, но в ходе досмотра драгоценности были изъяты.

Теперь контрабандиста ждёт суд. Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, передаёт Мир24.