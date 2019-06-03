Аферисты опоили подмосковного пенсионера и похитили у него 1 млн рублей

В Москве мошенники опоили 74-летнего жителя Подмосковья и похитили у него 1 миллион рублей. Согласно последней информации источников, злоумышленники оставили пожилому мужчине фальшивые купюры.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что незнакомцы попросили пенсионера помочь обналичить деньги. Мужчина снял со своего счета вышеуказанную сумму, которую впоследствии ему должны были перевести из-за границы. Позже мошенники заявили, что перевод не удался и вернули наличные. Впоследствии пострадавший выяснил, что банкноты являются фальшивыми.

Как сообщает "Росбалт", незадолго до случившегося на одной из АЗС аферисты угостили пенсионера кофе, в котором было растворено неустановленное вещество.

Одного из мошенников удалось поймать. Выясняются все обстоятельства случившегося.