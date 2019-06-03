Женщина упала на рельсы на Курском вокзале в Москве

Утром в понедельник, 3 июня, стало известно, что женщина серьезно пострадала в ходе инцидента на Курском вокзале в Москве. Согласно последней информации источников, гражданка упала на рельсы.

Происшествие случилось на пятом пути. 51-летняя женщина упала с платформы перед прибывающим поездом, передает сегодня телеканал РЕН ТВ.

После падения пострадавшая была экстренно доставлена в НИИ имени Склифосовского. Медики осмотрели пациентку и выявили у нее различные травмы. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося на Курском вокзале в столице.