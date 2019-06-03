В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение с топором на сотрудника

В понедельник, 3 июня , неизвестный напал с применением топора на человека в здании администрации Южно-Сахалинска. По последним данным, мэрия работает в штатном режиме, на месте работают сотрудники спецслужб, разыскивается злоумышленник.

"Сотрудники административного здания мэрии Южно-Сахалинска, расположенного по адресу ул. Ленина, 173, работают в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы", - сообщили в пресс-службе ТАСС.

Отмечается, что пострадавший жив и отправлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Информацию о его состоянии не уточнили.

Нападавшим оказался мужчина, 1987 года рождения.

Согласно источнику, мужчине были нанесены удары в голову, грудную клетку и по рукам. Установлена личность сотрудника администрации, им является Андрей Ким, - передаёт телеканал РЕН ТВ.