В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве на 42 миллиона рублей

В столице задержали мужчину по подозрению в мошенничестве на 42 миллиона рублей. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 3 июня, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования удалось установить, что 54-летний житель Москвы договорился со своим знакомым о том, что последний внесет за него вклад в размере 19 миллионов рублей в уставной капитал общества, членами которого они были.

Мошенник подготовил документы о выходе из состава общества и хотел похитить вышеуказанную сумму, а также еще 23 миллиона рублей, которые он якобы внес на счет организации. Сотрудники полиции, однако, смогли вовремя пресечь действия злоумышленника, передает ТАСС.