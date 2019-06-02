Под Владимиром произошёл взрыв газа, в числе пострадавших двое детей

В многоквартирном доме в Муроме произошёл взрыв газа. В СКР по Владимирской области рассказали о трёх пострадавших. Ими оказались 25-летний мужчина и две девочки трёх и шести лет.

Взрыв бытового газа произошёл в квартире, находящейся на третьем этаже девятиэтажного дома, передаёт «Российская газета». В результате ЧП ударная волна выбила стёкла на первых четырех этажах дома. Сообщается, что на кухне, где случился взрыв, началось возгорание. Спасатели ликвидировали пожар за 13 минут, при этом было эвакуировано 20 жильцов.

«Находившийся в квартире 25-летний мужчина госпитализирован с ожогами 50 процентов тела. На шестилетнюю девочку в соседней квартире упала игрушка, причинив ушиб. Трехлетняя девочка в другой квартире сильно испугалась. Дети помещены в больницу под присмотр врачей», - прокомментировали ситуацию в СКР.