На украинском рок-фестивале рухнула крыша сцены, есть погибший

В ходе рок-фестиваля KOZAK Fest в Днепропетровской области из-за непогоды произошло обрушение крыши сцены. Об этом сообщила замначальника местного отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ольга Кузнецова.

Концерт проходил в селе Желтоалександровка в воскресенье, 2 июня. Начался сильный ливень с грозой, порывы ветра превышали 25 м/с. В результате был снесен батут, частично повреждены палатки, обрушилась крыша сцены.

Один человек погиб, еще двое пострадали. По данным управления, погибшим оказался мужчина 1971 года рождения, входивший в группу монтажа сцены. Еще две женщины получили переломы и травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы. По факту гибели мужчины начата проверка. Организаторы вынуждены были объявить об отмене второго дня фестиваля. Отметим, на мероприятие приехало порядка десяти тысяч человек.