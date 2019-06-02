Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП

Днем в воскресенье, 2 июня, движение в сторону центра на Кутузовском проспекте в Москве было полностью восстановлено после крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и легковушек.

На страничке столичного Транспортного комплекса в социальной сети Twitter подтвердили, что движение к настоящему моменту удалось восстановить.

Ранее стало известно, что на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля и рейсовый автобус. В результате аварии пострадали семь человек. Согласно некоторым данным, вертолет эвакуировал с места аварии мужчину и женщину. Информации об их состоянии пока не поступало.