Мать, оставившая годовалых детей в подмосковном хостеле, заявила, что не бросала их

Мать, которая оставила годовалых двойняшек одних в подмосковном хостеле, в ходе допроса в Следственном комитете рассказала, что не бросала своих детей. По словам женщины, она передала малышей няне.

В минувшую субботу, 1 июня, гражданка 1989 года рождения была задержана сотрудниками полиции в подмосковном Видном, сообщает телеканал "Россия 24".

Впоследствии выяснилось, что вечером 28 мая женщина с двумя детьми обратилась к администратору одного из хостелов в Котельниках. В ответ на просьбу предоставить паспорт она заявила, что ее документы остались в автомобиле, а затем ушла. Малышей она оставила. В настоящий момент двойняшки находятся под присмотром медиков.