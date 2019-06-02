В Югре подросток сжег венки у памятника воину-освободителю

В Нефтеюганске подросток сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 2 июня, предоставили сотрудники управления МВД по Югре.

Согласно последним данным очевидцев, у памятника воину-освободителю в сквере Победы лежат два сожженных венка. Из-за инцидента на место пришлось вызвать пожарных.