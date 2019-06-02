В Нижнем Тагиле девочка погибла из-за упавшего на нее металлического смесителя

В Нижнем Тагиле погибла девочка 2011 года рождения из-за упавшего на нее металлического смесителя. Эти данные в воскресенье, 2 июня, предоставили сотрудники пресс-службы регионального СК.

Согласно последней информации, минувшим вечером на ребенка с верхних этажей дома упал смеситель. Как сообщает сегодня утром ТАСС, ссылаясь на управление СК РФ по Свердловской области, девочка получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Уточняется, что смеситель был сброшен с одного из верхних этажей ребенком 2013 года рождения. По факту случившегося проводится доследственная проверка.