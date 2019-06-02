На западе Москвы автобус столкнулся с тремя легковушками, шестеро пострадавших

На западе Москвы рейсовый автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате ДТП пострадали шесть человек.

Авария произошла на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей. Движение транспорта на месте дорожно-транспортного происшествия не производится по трем полосам из пяти, передает РИА "Новости"

Отмечается, что для помощи пострадавшим был направлен вертолет Московского авиационного центра. По предварительной информации, воздушное судно эвакуировало с места аварии мужчину и женщину. Во время полета их сопровождала авиамедицинская бригада.